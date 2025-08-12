Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler’de çıkan orman yangınlarının yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındığını açıkladı. Çanakkale Merkez’deki yangında ise çalışmalar ikinci gününde devam ediyor.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler’deki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Çanakkale Ayvacık ve İzmir Dikili’de yangınlar büyük ölçüde kontrol altında. Soğutma çalışmaları sürüyor. Manisa Soma’da yangının enerjisi düşürüldü. Çanakkale Merkez’de ise hava ve kara ekiplerimizle mücadeleye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çanakkale’de İkinci Gün Mesaisi

Kepez beldesinde dün 13.30’da tarım arazisinde başlayan ve Güzelyalı, Çınarlı ile Erenköy bölgelerine sıçrayan yangına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan müdahale başlatıldı. Çalışmalara 10 uçak, 9 helikopter, 75 arazöz, 35 itfaiye aracı, 10 dozer, 92 çeşitli araç ve 760 personel katılıyor.

3 Köy Tahliye Edildi

Tedbir amacıyla Güzelyalı, Halileli ve Erenköy’de toplam 2 bin 90 kişi bölgeden uzaklaştırıldı. Güzelyalı’da bazı villalar tamamen yanarken, yangının söndüğü noktalarda vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. Dumandan etkilenen 77 kişinin hastanelerde tedavisi yapıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Yangının ilk anlarında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ile yavru köpek ise orman işçileri tarafından kurtarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dardanos mevkisinde mahsur kalan 84 vatandaşın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait deniz araçlarıyla güvenli bölgeye taşındığı belirtildi. Ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi’ndeki vatandaşlar, GESTAŞ feribotlarıyla Çanakkale Boğazı üzerinden tahliye edildi.

Yangının Çanakkale merkezindeki bazı noktalarda halen etkisini sürdürdüğü ve ekiplerin aralıksız olarak müdahaleye devam ettiği bildirildi.