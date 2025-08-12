

Güzelbahçe Belediyesi, sosyal yaşam alanlarına bir yenisini daha ekledi. Yalı Mahallesi’nde yer alan eski Gönül Ağa Parkı’nın içinde bulunan ve halk arasında uzun süredir “Güzbel Kahvesi” olarak bilinen mekan, yapılan kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından “Güzbel Dut Dibi Kahvesi” adıyla yeniden hizmete açıldı.

Açılışa Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP İlçe Başkanı Devrim Seyrek, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“En inanmayan kahveydi, sözümü tuttum”

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Bu kahveyi ilk gördüğümde çok kötü durumdaydı. Tuvaleti dışarıdaydı. 15 gün içinde burayı boşaltacağız ve yeniden açacağız demiştim. O gün ‘Bu başkan delirmiş’ diyenler, şimdi ‘Bu başkan güzel yapıyor’ diyor. Burada oyun oynayan, çayını içen büyüklerimize helal olsun. Bu sözümü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Çay 5 TL olacak, kadınlar da mekânda yer alacak

Başkan Günay, kahvede uygulanacak fiyat politikasına da değinerek, “Burada çay 5 TL olacak. Ne söz verdiysek onu yerine getiriyoruz. Bu mekânda artık sadece erkekler değil, kadınlar da olacak. Cumhuriyetin çocukları olarak eşit şartlarda bir arada oturacağız. Erkek-kadın ayrımı olmadan bu kültürü birlikte değiştireceğiz” dedi.

Zincir marketlere karşı Güzmar geliyor

11 Eylül’de, Güzelbahçe’nin Kurtuluş Günü’nde Yalı Mahallesi’nde Güzmar Market’in açılacağını duyuran Başkan Günay, “Üç harflileri Güzelbahçe’de barındırmayacağız. Her mahalleye büyük, her sokağa küçük Güzmar’lar açacağız. Siteler Mahallesi’ndeki eski balık restoranı da Güzmar Market ve Güzbel Port Kafe olarak hizmet verecek. Güzelbahçe artık vizyonuyla öne çıkan bir ilçe oldu” diye konuştu.

“CHP iktidarı halkın iktidarı olacak”

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ise konuşmasında, CHP’li belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışını örnek aldığını vurgulayarak, “Güzelbahçe nasıl yönetiliyorsa Türkiye de böyle yönetilecek. Dut Dibi’nin altında oturan büyüklerimizle birlikte bu sosyal yaşam alanı birliğin, beraberliğin mekânı olacak. Bundan sonra CHP iktidarı halkın iktidarı olacak” dedi.

Halk memnun, bardacık ikramı yoğun ilgi gördü

Açılış sonrası Payamlı Köyü’ne ait bardacık incirleri halka ikram edildi. Vatandaşlar hem ikramları tattı hem de yenilenen Dut Dibi Kahvesi’nde dostluk ve sohbetin tadını çıkardı. Güzbel Dut Dibi, sadece bir kahve değil, Güzelbahçeliler için bir buluşma noktası oldu.