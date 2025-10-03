AYDEM Elektrik, 4 Ekim Cumartesi günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Karpuzlu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
4 Ekim Cuma günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
|İlçe
|Saat Aralığı
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Buharkent
|09:30 – 16:00
|Feslek Gelenbe ve Yukarı Gelenbe Mahalleleri tamamı
|Planlı elektrik kesintisi
|Kuşadası
|09:00 – 14:00
|Kirazlı, Yeniköy, Çınar Mahalleleri ve özel trafolu aboneler
|Planlı elektrik kesintisi
|Kuşadası
|10:00 – 15:00
|Karaova Mah.: Davutlar Yolu 4. Sokak, Efes-Fesleğen, Lale, Gül, Gülsüm, Menekşe, Yıldız Tilbe, Hürriyet, Orkide, M. Aslantuğ, Mimoza, Manolya, Okaliptus, Papatya, Yasemin, Zeytin, Pınar, Çınarcık, Derya, Defne, Çınar, Begonvil, Akasya, Köknar, Hanımeli, Ardıç, Şebboy, Sarmaşık, Kıvanç, Begonya, Kaktüs, Karanfil, Kardelen, Kasimpati, Kırçiçeği, Leylak, Melisa, Nergiz, Sardunya, Sümbül Sokakları ve Grup Evler Sitesi
|Planlı elektrik kesintisi
|Söke
|15:00 – 17:00
|Özbaşı, Çalıköy, Nalbatlar, Karacahayıt, Avşar, Köprüalan, Karakaya, Yeşilköy Mahalleleri tamamı
|Planlı elektrik kesintisi
|Bozdoğan
|09:00 – 17:00
|Amasya Mahallesi ASKİ içme suyu trafoları bölgesi
|Planlı elektrik kesintisi
|Nazilli
|10:00 – 13:00
|Ocaklı ve Dallıca Mahalleleri ile özel trafolu müşteriler
|Planlı elektrik kesintisi
|Efeler
|11:00 – 13:00
|Dalama Yeniköy Bucağı Mahallesi
|Planlı elektrik kesintisi
|Merkez (Efeler)
|11:00 – 13:00
|Adnan Menderes Mah., Yeşilırmak Cad., Beyazıt Blv., İzmir-Aydın Otoyolu bağlantısı, Çeştepe Blv., Enver Paşa Blv., Osman Gazi Cd., Orhan Gazi Cd., Egemenlik Blv. ve çevresi
|Planlı elektrik kesintisi
|Çine
|10:00 – 15:00
|Bedirler, Bahçearası, Çöğürlük Ova Mahalleleri ve özel trafolu müşteriler
|Planlı elektrik kesintisi
|Didim
|10:00 – 14:00
|Efeler Mah.: Kalender Caddesi, Coral Gardens Villaları, Türkoğlu Caddesi ve 1660–1684 Sokaklar civarı
|Planlı elektrik kesintisi
|Germencik
|09:00 – 15:00
|Germencik Merkez Mahalleleri ve Hıdırbeyli Mahallesi
|Planlı elektrik kesintisi
|Karacasu
|09:00 – 13:00
|Çamköy Mahallesi tamamı
|Planlı elektrik kesintisi
|Kuyucak
|10:00 – 15:00
|Yukarı Gencellidere Mahallesi tamamı
|Planlı elektrik kesintisi
|Sultanhisar
|09:00 – 16:00
|Atça Mahallesi Kavaklar Caddesi ve çevre sokaklar
|Planlı elektrik kesintisi
|Karpuzlu
|10:00 – 16:00
|Gölcük Kışla Mahallesi
|Planlı elektrik kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 3 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Aydın Büyükşehir Belediyesi: https://www.aydin.bel.tr