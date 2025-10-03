AYDEM Elektrik, 4 Ekim Cumartesi günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Karpuzlu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

4 Ekim Cuma günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler

İlçe Saat Aralığı Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Buharkent 09:30 – 16:00 Feslek Gelenbe ve Yukarı Gelenbe Mahalleleri tamamı Planlı elektrik kesintisi
Kuşadası 09:00 – 14:00 Kirazlı, Yeniköy, Çınar Mahalleleri ve özel trafolu aboneler Planlı elektrik kesintisi
Kuşadası 10:00 – 15:00 Karaova Mah.: Davutlar Yolu 4. Sokak, Efes-Fesleğen, Lale, Gül, Gülsüm, Menekşe, Yıldız Tilbe, Hürriyet, Orkide, M. Aslantuğ, Mimoza, Manolya, Okaliptus, Papatya, Yasemin, Zeytin, Pınar, Çınarcık, Derya, Defne, Çınar, Begonvil, Akasya, Köknar, Hanımeli, Ardıç, Şebboy, Sarmaşık, Kıvanç, Begonya, Kaktüs, Karanfil, Kardelen, Kasimpati, Kırçiçeği, Leylak, Melisa, Nergiz, Sardunya, Sümbül Sokakları ve Grup Evler Sitesi Planlı elektrik kesintisi
Söke 15:00 – 17:00 Özbaşı, Çalıköy, Nalbatlar, Karacahayıt, Avşar, Köprüalan, Karakaya, Yeşilköy Mahalleleri tamamı Planlı elektrik kesintisi
Bozdoğan 09:00 – 17:00 Amasya Mahallesi ASKİ içme suyu trafoları bölgesi Planlı elektrik kesintisi
Nazilli 10:00 – 13:00 Ocaklı ve Dallıca Mahalleleri ile özel trafolu müşteriler Planlı elektrik kesintisi
Efeler 11:00 – 13:00 Dalama Yeniköy Bucağı Mahallesi Planlı elektrik kesintisi
Merkez (Efeler) 11:00 – 13:00 Adnan Menderes Mah., Yeşilırmak Cad., Beyazıt Blv., İzmir-Aydın Otoyolu bağlantısı, Çeştepe Blv., Enver Paşa Blv., Osman Gazi Cd., Orhan Gazi Cd., Egemenlik Blv. ve çevresi Planlı elektrik kesintisi
Çine 10:00 – 15:00 Bedirler, Bahçearası, Çöğürlük Ova Mahalleleri ve özel trafolu müşteriler Planlı elektrik kesintisi
Didim 10:00 – 14:00 Efeler Mah.: Kalender Caddesi, Coral Gardens Villaları, Türkoğlu Caddesi ve 1660–1684 Sokaklar civarı Planlı elektrik kesintisi
Germencik 09:00 – 15:00 Germencik Merkez Mahalleleri ve Hıdırbeyli Mahallesi Planlı elektrik kesintisi
Karacasu 09:00 – 13:00 Çamköy Mahallesi tamamı Planlı elektrik kesintisi
Kuyucak 10:00 – 15:00 Yukarı Gencellidere Mahallesi tamamı Planlı elektrik kesintisi
Sultanhisar 09:00 – 16:00 Atça Mahallesi Kavaklar Caddesi ve çevre sokaklar Planlı elektrik kesintisi
Karpuzlu 10:00 – 16:00 Gölcük Kışla Mahallesi Planlı elektrik kesintisi

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 3 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ