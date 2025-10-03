Turkcell Superonline’ın yaptığı resmi açıklamaya göre, bu tarihte Aydın’ın hiçbir ilçesinde internet veya ses kesintisi olmayacak.

Aydın’da kesintisiz hizmet

Türkiye’nin bazı illerinde gece saatlerinde altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle kısa süreli servis kesintileri yaşanabiliyor. Ancak 4 Ekim günü Aydın bu iller arasında yer almadı. Dolayısıyla Aydın’ın 17 ilçesinin tamamında internet hizmetleri kesintisiz devam edecek.

Kullanıcılar sorunsuz erişim sağlayacak

Turkcell Superonline aboneleri, Aydın’ın Efeler, Nazilli, Söke, Kuşadası, Didim, Çine, Bozdoğan, Karacasu, Köşk, Kuyucak, Germencik, İncirliova, Karpuzlu, Koçarlı, Buharkent, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerinde 4 Ekim günü internet ve ses hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşamayacak.

Şirket, planlı bakım çalışmalarına dair güncel bilgilerin resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldığını hatırlatarak kullanıcıların bu sayfayı düzenli takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Daha fazla bilgi için

Turkcell Superonline resmi web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.