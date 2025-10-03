Ancak Turkcell Superonline’ın yaptığı resmi açıklamaya göre, bu tarihte İzmir’de herhangi bir internet veya ses kesintisi olmayacak.

İzmir’de kesintisiz hizmet

Türkiye’nin farklı illerinde zaman zaman gece saatlerinde planlı bakım çalışmaları yürütülüyor ve bazı bölgelerde kısa süreli servis kesintileri yaşanabiliyor. Ancak 4 Ekim günü İzmir, bu iller arasında yer almadı. Dolayısıyla kentte yaşayan aboneler hizmetlerini kesintisiz şekilde kullanmaya devam edecek.

Kullanıcılar rahat bir gün geçirecek

İzmir’in 30 ilçesinde Turkcell Superonline aboneleri, 4 Ekim’de internet ve ses hizmetlerinde herhangi bir sorun yaşamayacak.

Şirket, altyapı yatırımlarının düzenli aralıklarla sürdüğünü ve olası bakım duyurularının resmi web sitesi üzerinden güncel olarak paylaşıldığını hatırlattı.

