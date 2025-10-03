Turkcell Superonline’ın yaptığı resmi açıklamaya göre, bu tarihte Manisa’nın hiçbir ilçesinde internet veya ses kesintisi olmayacak.

Manisa’da internet kesintisi yaşanmayacak

Türkiye genelinde belirli dönemlerde bakım çalışmaları nedeniyle bazı illerde internet ve ses hizmetlerinde kısa süreli kesintiler meydana geliyor. Ancak 4 Ekim günü Manisa bu iller arasında yer almadı. Bu nedenle Manisa’nın 17 ilçesinin tamamında internet kesintisi yaşanmayacak.

Tüm ilçelerde kesintisiz hizmet

Turkcell Superonline aboneleri, Manisa’nın Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu ve Ahmetli ilçelerinde 4 Ekim günü internet ve ses hizmetlerini sorunsuz şekilde kullanabilecek.

Şirket, planlı çalışmalarla ilgili en güncel bilgilere resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini hatırlatarak kullanıcıların bu sayfayı düzenli olarak takip etmelerini önerdi.

