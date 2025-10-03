AYDEM Elektrik, 4 Ekim Cumartesi günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
4 Ekim’de Muğla'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Saat Aralığı
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Ortaca
|09:00 – 12:00
|Beşköprü ve Arıkbaşı Mah. Hacılar Cd., Arıkbaşı Sok., Mevlana Sok., 54, 139, 140, 722 Sokak ve çevresi
|Planlı bakım
|Bodrum
|15:00 – 19:30
|Cevat Şakir Mah.; İsmet İnönü Cd., Turgut Reis Cd., Cafer Paşa Cd., Büyük İskender Cd., Kıbrıs Şehitleri Cd., Saldır Seyh Cd. bir kısmı; Halilim, Çökertme, Aspat, Kaktüs, Sabırlık, Şebboylum, Kazancı 1, Zerdali, Fire İncir, Mandalin, Pomelen, Hoca Ahmet Yesevi Sok. bir kısmı; 1501 ve 1521 Sokak
|Planlı bakım
|Menteşe
|14:00 – 17:00
|Orhaniye Mah. bir kısmı (Aşağı Sanayi Bölgesi tamamı) ve ÖTM müşterileri
|Planlı bakım
|Merkez (Menteşe)
|14:00 – 17:00
|Zeytin Mah. (Zeytin Sk., Gökçebelen Küme Evleri, Taşcağız Küme Evleri, Kabaağaç Küme Evleri), Dağpınar Mah. (Köyiçi Sk., Alacın Küme Evleri)
|Planlı bakım
|Fethiye
|12:00 – 16:00
|Patlangıç Mah. Osman Yakalıoğlu, Osman Akman, 467 ve diğer numaralı sokaklar, MUSKI içme suyu deposu çevresi
|Planlı bakım
|Milas
|09:00 – 17:00
|Baharlı, Bahçeköy Mah. genelinde Koru, Akyol ve Beçin Mah. kısmi, Milas Bodrum Havalimanı, Meslek Lisesi ve özel trafolu müşteriler
|Planlı bakım
|Seydikemer
|09:00 – 15:00
|Bayırköy Mah. Merkez Mevkii ve yatırım tesisleri çevresi
|Planlı bakım
|Dalaman
|14:00 – 18:00
|Altıntaş Mah. Şehit Turgut Yılmaz Cd., 1,2,3,8 Sokak, İstiklal 28 Sokak, Eda Sokak, Mithat Paşa 7,14 Sokak, Doğa Park Evleri ve çevresi
|Planlı bakım
|Marmaris
|10:00 – 16:00
|Hisarönü Mah. merkez mevkii genelinde
|Planlı bakım
|Ula
|10:00 – 16:00
|Şirinköy Mah. tamamı, Çıtlık Mah. bir kısmı
|Planlı bakım
|Yatağan
|10:00 – 16:00
|Hacıbayramlar, Haciveliler, Kırıkköy Mahalleleri ve ÖTM müşterileri
|Planlı bakım
|Kavaklıdere
|14:00 – 17:00
|Yeni Mahalle Yayla Mevkii, Hacigeç Mevkii aboneleri ve ÖTM müşterileri
|Planlı bakım
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 4 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Muğla Büyükşehir Belediyesi: https://www.mugla.bel.tr