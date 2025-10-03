Turkcell Superonline tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bu tarihte Uşak’ın hiçbir ilçesinde internet veya ses kesintisi yaşanmayacak.

Uşak’ta kesintisiz internet hizmeti

Türkiye’nin farklı illerinde zaman zaman yapılan bakım ve iyileştirme çalışmaları sırasında kısa süreli internet kesintileri görülebiliyor. Ancak 4 Ekim’de Uşak bu kapsamda olmayacak. Böylece Uşak’ın 6 ilçesinin tamamında internet kesintisiz şekilde devam edecek.

Kullanıcılar sorunsuz erişim sağlayacak

Turkcell Superonline aboneleri, Uşak merkez ve Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı ve Ulubey ilçelerinde 4 Ekim günü internet ve ses hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşamayacak.

Şirket, planlı çalışmaların güncel duyurularına resmi web sitesi üzerinden ulaşılabileceğini belirterek kullanıcıların bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmelerini önerdi.

