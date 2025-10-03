Turkcell Superonline’ın yaptığı resmi açıklamaya göre, bu tarihte Muğla’nın hiçbir ilçesinde internet veya ses kesintisi olmayacak.

Muğla’da kesintisiz hizmet

Türkiye’nin bazı illerinde belirli dönemlerde yapılan bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle kısa süreli internet kesintileri yaşanabiliyor. Ancak 4 Ekim günü Muğla bu iller arasında yer almadı. Bu nedenle Muğla’nın 13 ilçesinin tamamında internet hizmetleri kesintisiz devam edecek.

Tüm ilçelerde kullanıcılar rahat edecek

Turkcell Superonline aboneleri, Muğla’nın Bodrum, Milas, Fethiye, Marmaris, Datça, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe ve Seydikemer ilçelerinde 4 Ekim günü internet ve ses hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşamayacak.

Şirket, planlı bakım çalışmalarına dair en güncel bilgilerin resmi internet sitesi üzerinden duyurulduğunu hatırlatarak kullanıcıların bu sayfayı düzenli olarak takip etmelerini önerdi.

Daha fazla bilgi için

Turkcell Superonline resmi web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.