Yatırımcılar ve vatandaşlar, döviz ve altın fiyatlarındaki son değişiklikleri yakından takip ediyor. 4 Eylül 2024 Çarşamba günü itibarıyla döviz kurları ve altın fiyatlarında son durum şu şekilde:

Döviz kurları

Bugün itibarıyla döviz kurlarında yaşanan güncel değişiklikler:

ABD Doları : 33,98 TL (Alış) - 34,02 TL (Satış)

: 33,98 TL (Alış) - 34,02 TL (Satış) Euro : 37,60 TL (Alış) - 37,67 TL (Satış)

: 37,60 TL (Alış) - 37,67 TL (Satış) Sterlin: 44,51 TL (Alış) - 44,73 TL (Satış)

Altın fiyatları

Altın yatırımcılarının ve vatandaşların merakla beklediği güncel altın fiyatları:

Gram Altın : 2.727,25 TL (Alış) - 2.727,63 TL (Satış)

: 2.727,25 TL (Alış) - 2.727,63 TL (Satış) Çeyrek Altın : 4.520,00 TL (Alış) - 4.614,00 TL (Satış)

: 4.520,00 TL (Alış) - 4.614,00 TL (Satış) Yarım Altın : 9.069,00 TL (Alış) - 9.219,00 TL (Satış)

: 9.069,00 TL (Alış) - 9.219,00 TL (Satış) Tam Altın : 18.109,00 TL (Alış) - 18.381,00 TL (Satış)

: 18.109,00 TL (Alış) - 18.381,00 TL (Satış) Cumhuriyet Altını : 18.500,00 TL (Alış) - 18.780,00 TL (Satış)

: 18.500,00 TL (Alış) - 18.780,00 TL (Satış) Ata Altın: 18.612,00 TL (Alış) - 18.860,00 TL (Satış)

Yatırım ve piyasa analizi

Döviz ve altın fiyatlarındaki değişiklikler, ekonomik ve finansal kararları doğrudan etkileyebilir. Piyasada yaşanan dalgalanmalar ve kurlar arasındaki farklar, yatırım stratejilerini ve tasarruf planlarını şekillendiren önemli faktörler arasında yer alıyor. Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri, bu fiyatları takip ederek daha bilinçli kararlar alabilirler.