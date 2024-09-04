Eskişehir’de birinci evlilik yıldönümünde trajik bir olay yaşandı. Hemşire Tuğba Koç (25), park halindeki otomobilin arka koltuğunda boğazı kesilmiş halde bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yapılacak otopsi ile belirlenecek. Eşi A.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın gerçekleştiği yer ve ilk belirlemeler

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bir site otoparkında dün sabah saatlerinde park halindeki 26 AIC 139 plakalı otomobilin arka camında kırık olduğunu fark eden vatandaşlar, aracın arka koltuğunda hareketsiz bir kadın gördü. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, kadın şahsın boğazının kesilerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Tuğba Koç’un kimliği ve evlilik yıldönümü

Olayın ardından yapılan kimlik tespiti sonucunda ölen kadının, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Tuğba Koç olduğu belirlendi. Tuğba Koç’un geçen yıl 3 Eylül’de A.K. ile evlendiği ve bu olayın birinci evlilik yıldönümünde gerçekleştiği ifade edildi.

Otopsi ve inceleme süreci

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı araştırmaların ardından Tuğba Koç’un cesedi, detaylı bir otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi raporunun, Koç’un ölümünün cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu netleştireceği belirtiliyor.

Eşinin gözaltına alındı

Tuğba Koç’un eşi A.K., olayla ilgili olarak polis tarafından gözaltına alındı.