Mersin’in Tarsus ilçesinde 21 yaşındaki Efe Ali Avcı, kullanılmayan harabe bir evde ölü bulundu. Mahalle sakinlerinin kötü koku fark etmesiyle ortaya çıkan olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Vatandaşlar kötü kokuyu polis ekibine bildirdi

Mersin’in Tarsus ilçesi Bolatlı Mahallesi’nde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Mahalle sakinleri, kullanılmayan harabe bir evden kötü koku geldiğini fark etti. Koku nedeniyle durumdan şüphelenen vatandaşlar, evin bahçe kapısından girerek camdan içeri baktı. İçeride hareketsiz bir şekilde yatan bir kişiyi gören mahalleli, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede, hayatını kaybeden kişinin 21 yaşındaki Efe Ali Avcı olduğunu belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı bir çalışma yaptı. İlk tespitlere göre, gencin cansız bedeninin yaklaşık 4 gündür aynı yerde bulunduğu belirlendi.

Avcı’nın ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi. Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çok yönlü bir soruşturma başlattı.

Mahalle sakinlerinden bazıları, evin uzun süredir kullanılmadığını ve son günlerde içeri giren çıkan kimseyi görmediklerini belirtti. Polis yetkilileri ise, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.