Ankara merkezli düzenlenen iki ayrı dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı. Zanlıların, sahte belgelerle ve uydudan define bulma vaadiyle çok sayıda vatandaşı dolandırdığı tespit edildi.

Ankara merkezli geniş çaplı operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu, kendilerini MİT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, elçilik veya banka çalışanı gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mağdurların arazilerinde uydudan define ve tarihi eser tespit ettiklerini söyleyerek kandırdıkları, ardından değersiz materyalleri tarihi eser gibi gösterip satış vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

34 şüpheliye operasyon düzenlendi

Belirlenen adreslere yönelik Ankara merkezli olmak üzere Tokat, Yozgat, Çankırı, İzmir ve Afyon illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

19 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 34 şüpheliden 29’u tutuklama talebiyle, 1’i adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

4 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkeme, 15 şüphelinin tutuklanmasına, 15’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Sahte belge düzenleyen çeteye de operasyon

Ayrıca Ankara merkezli Konya, Antalya, Şanlıurfa ve Bingöl illerinde de ikinci bir operasyon düzenlendi.

Bu operasyonda, sahte silahlı/silahsız özel güvenlik belgesi, gassallık, mesleki yeterlilik, ustalık, kalfalık ve SRC belgeleri düzenleyen 13 şüpheli tespit edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı operasyonda şüphelilerden 8’i serbest bırakıldı, 4’ü tutuklandı ve 1’i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Soruşturma genişletiliyor

Yetkililer, her iki operasyonun da örgütlü dolandırıcılık kapsamında değerlendirildiğini ve yeni bağlantıların araştırıldığını belirtti.

Dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin izinin sürüldüğü öğrenildi.