4 Mayıs 2025 Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte güncel Kapalıçarşı ve serbest piyasa altın fiyatları.

4 Mayıs 2025 altın fiyatları açıklandı

4 Mayıs 2025 altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel verilere göre gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları serbest piyasada ve Kapalıçarşı'da yeniden belirlendi.

Serbest piyasada altın fiyatları

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Gram Altın 4.017,76 4.018,46 Ons Altın 3.240,09 USD 3.240,57 USD Çeyrek Altın 6.628 6.710 Yarım Altın 13.255 13.420 Cumhuriyet 26.429 26.717 Gremse Altın 65.268,42 66.762,48 Ata Altın 26.910,49 27.590,27

Veriler serbest piyasa ortalamasıdır.

Kapalıçarşı altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 4 Mayıs 2025 itibarıyla altın fiyatları şu şekildedir:

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Gram Altın 4.058,02 4.107,41 Çeyrek Altın 6.648 6.701 Yarım Altın 13.296 13.401

Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterebilir.

Uzmanlardan uyarı: Güncel verileri takip edin

Altın piyasası küresel ekonomik gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Günlük altın alış satış işlemlerinde en güncel verilere göre hareket edilmesi önem arz eder.