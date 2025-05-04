4 Mayıs 2025 Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte güncel Kapalıçarşı ve serbest piyasa altın fiyatları.
4 Mayıs 2025 altın fiyatları açıklandı
4 Mayıs 2025 altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel verilere göre gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları serbest piyasada ve Kapalıçarşı'da yeniden belirlendi.
Serbest piyasada altın fiyatları
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Gram Altın
|4.017,76
|4.018,46
|Ons Altın
|3.240,09 USD
|3.240,57 USD
|Çeyrek Altın
|6.628
|6.710
|Yarım Altın
|13.255
|13.420
|Cumhuriyet
|26.429
|26.717
|Gremse Altın
|65.268,42
|66.762,48
|Ata Altın
|26.910,49
|27.590,27
Veriler serbest piyasa ortalamasıdır.
Kapalıçarşı altın fiyatları
Kapalıçarşı'da 4 Mayıs 2025 itibarıyla altın fiyatları şu şekildedir:
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Gram Altın
|4.058,02
|4.107,41
|Çeyrek Altın
|6.648
|6.701
|Yarım Altın
|13.296
|13.401
Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterebilir.
Uzmanlardan uyarı: Güncel verileri takip edin
Altın piyasası küresel ekonomik gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Günlük altın alış satış işlemlerinde en güncel verilere göre hareket edilmesi önem arz eder.