Fethiye'de Organ Bağışı ile Yeni Bir Umut

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören bir hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayan hastanın ailesi, yaşanan üzücü gelişme sonrası organ bağışı yapmayı kabul etti. Bu karar, birçok hastaya hayat verdi.

İki Böbrek, Kalp, Karaciğer ve İnce Bağırsak Hayat Kurtardı

Organ Nakli Koordinasyon Birimi’nin hızlı ve özverili çalışmalarıyla, gece saatlerinde Denizli, Aydın, Antalya ve İzmir'den gelen uzman ekipler, hastaneye ulaştı. Yapılan başarılı operasyonla hastanın kalbi, karaciğeri, ince bağırsağı ve iki böbreği, organ bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere teslim alındı.

Dört Şehirde Yeni Bir Hayat Başladı

Bağışlanan organlar, dört ayrı şehirdeki organ bekleyen hastalara nakledildi. Bu anlamlı bağış sayesinde, yaşam mücadelesi veren dört farklı şehirdeki hastalar, hayatta kalma şansı buldu. Organ nakli sayesinde, umutlar yeniden yeşerdi ve hayat kurtarıldı.