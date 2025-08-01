Seferihisar Belediyesi, ilçedeki esnafların doğrudan alım süreçlerine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ve Esnaf Odası Başkanı Rüştü Çelikgil’in katılımıyla düzenlenen toplantıda, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ve belediyenin doğrudan temin ile ihale ilanları ele alındı.

Esnafın sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu

Toplantıda esnafların yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı. Belediye ile esnaf arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik öneriler paylaşıldı. Esnaf Odası Başkanı Çelikgil, belediyeyle ortak çalışmaların esnafa destek olacağını belirtti.

Doğrudan temin esnafa fırsat sağladı

Başkan Yetişkin, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların küçük ve orta ölçekli işletmeler için fırsatlar sunduğunu vurguladı. “Esnaflarımız belediyemizin alımlarına daha kolay katılabilecek ve projelere dahil olacak” dedi. Doğrudan temin ve ihale süreçlerine yönelik bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Turizm gelirleri de esnaf için artırılacak

Belediye Başkan Yardımcısı Pehlivan, esnafın kalkınması için turizm gelirlerinden daha fazla pay almalarını sağlayacak çalışmalar yapacaklarını söyledi. Turizmi yıl geneline yaymayı hedeflediklerini ve pansiyon fiyat politikası üzerinde çalıştıklarını aktardı. Ayrıca, pansiyon ve otellerin restoranlarla yapacağı anlaşmaların teşvik edileceğini bildirdi.

Esnaf masası destek vermeye devam edecek

Seferihisar Belediyesi “Esnaf Masası” yetkilileri, yerel ekonomiyi güçlendirmek ve esnafın kamu projelerinde aktif rol almasını sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.A