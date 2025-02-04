İzmir’de 4 Şubat 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinden itibaren hafif yağmur etkili olurken, gün içerisinde sıcaklık 6 ila 12°C arasında değişecek.

Sabah 09.00-12.00 saatleri arasında sıcaklık 11°C olacak ve yağmur bekleniyor. Nem oranı %82 seviyesinde olacak. Öğle saatlerinde (12.00-15.00) sıcaklık 12°C’ye çıkarken, yağmur devam edecek.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağışın durması bekleniyor. 15.00-18.00 arasında sıcaklık 10°C, 18.00-21.00 saatleri arasında ise 9°C olacak. Gece saatlerinde hava daha da serinleyerek 6°C'ye düşecek.

Rüzgar hızlanıyor!

Gün boyunca rüzgarın güney yönünden eseceği tahmin edilirken, ortalama rüzgar hızı 6-13 km/sa, maksimum rüzgar hızı ise 25 km/sa seviyelerine ulaşacak.

İzmir 5 günlük hava tahmini

Vatandaşların yağmura ve serin havaya karşı dikkatli olmaları öneriliyor. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde dışarı çıkacak olanların yanlarına şemsiye almaları tavsiye ediliyor.