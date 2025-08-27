Menemen Belediyesi, çömlek ve seramik sanatını dünya çapında tanıtmayı hedefleyen 4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali için hazırlıklarını tamamladı. 5-6-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, bu yıl tam 41 ülkeden sanatçı ve akademisyen yer alacak.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, festivalin Menemen çömlekçiliğini her kıtada tanıtmak amacıyla büyük bir gayretle hazırlandığını belirterek, “Renkli etkinlikler, workshoplar, ürün satış alanları ve konserlerle dolu üç gün boyunca tüm misafirlerimizi Menemen’e bekliyoruz” dedi.

Festival Alanları ve Etkinlikler

Festival, Menemen Şehir Parkı’nda gerçekleşecek. Katılımcılar, ürün satış alanları, workshoplar, yarışmalar, panel ve performans gösterileri gibi çeşitli etkinliklerle buluşacak. Bu yılki Hemhal Sanatsal Seramik Yarışması ve Sergi Alanı ise tarihi Taşhan’da düzenlenecek. Yarışmada dereceye giren eser sahipleri, festival kapsamında ödüllerini alacak.

Dünyadan Menemen’e Katılım

Geçtiğimiz yıl 39 ülkeden katılım sağlanan festival, bu yıl 41 ülkeyi ağırlayacak. ABD, Almanya, Arjantin, Çin, Fransa, Hindistan, Japonya, Katar, Mısır, Norveç, Polonya, Rusya, Ukrayna ve Yunanistan gibi farklı kıtalardan sanatçılar Menemen’de bir araya gelecek. Türkiye’nin dört bir yanından çömlek ustaları ve akademisyenler de festivale katılacak.

Başkan Pehlivan: “Menemen Çömlekçiliği Dünya Sahnesinde”

Başkan Pehlivan, Menemen çömlekçiliğinin geçmişten günümüze yaşadığı sürece değinerek, “8 bin yıllık geçmişi olan Menemen çömlekçiliği, günümüzde ihracatı ve başarısıyla dünya çapında adını duyuruyor. Bu festivale katılacak farklı kültürlerden onlarca sanatçı ve ustayla üç gün boyunca dolu dolu bir program sunacağız. Performans gösterileri, sergiler ve atölyelerle Menemen’i çömlekçiliğin başkenti yapma hedefimizi pekiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Festival, Menemen’i çömlek ve seramik sanatının buluşma noktası hâline getirirken, hem kültürel hem de sanatsal anlamda unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.