Konak Belediyesi, 94’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganıyla ziyaretçileri ağırlayacak. Kültürpark Uzun Havuz Belediyeler Sokağı’ndaki standında 29 Ağustos-9 Eylül 2025 tarihleri arasında fuara katılacak Konak Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çekecek etkinliklerle öne çıkacak.

Fuar standında, Konak’ın zengin tarihi ve kültürel geçmişi ziyaretçilere aktarılacak. Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi’nde düzenlenen Kültürel Miras Söyleşileri, fuar boyunca standa taşınacak. Katılımcılar ayrıca sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle Smyrna Agorası’nın 2 bin yıl önceki hâlini deneyimleyebilecek. Fuar akşamlarına ise bando ve trio dinletileri eşlik edecek.

Çocuklar için de özel etkinlikler planlayan Konak Belediyesi, stantta hafıza oyunları, puzzle, yüz boyama ve taç boyama gibi eğlenceli atölyelerle minik ziyaretçileri ağırlayacak.

Kültürel Miras Söyleşileri Programı

4 Eylül 2025, Perşembe | 19.30-20.00

Tahsin İşbilen: “İzmir Belleğine Müzikal Yolculuk” (İsmet Tezan & Serap Tamay eşliğinde)

6 Eylül 2025, Cumartesi | 19.30-20.00

Prof. Dr. Emel Kayın: “Bir Kültürel Miras Alanı Olarak Kemeraltı-Basmane ve Tarihi Oteller”

8 Eylül 2025, Pazartesi | 19.30-20.00

Doç. Dr. Funda Adıtatar: “Dünya Kültür Mirasında İzmir ve Konak” Eros’un adı Bornova’da sevgi ve adalet simgesi oldu İçeriği Görüntüle

Konak Belediyesi, fuar boyunca ziyaretçilere hem eğitici hem de eğlenceli deneyimler sunarak İzmir’in tarihini ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı hedefliyor.