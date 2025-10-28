İzmir’in Karabağlar ilçesinde, hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İzmir’de 40 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri, devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurmak istedi. Ancak kimliği belirlenemeyen kişi, polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Ekiplerin kısa süren kovalamacası sonrası şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti ve firar suçlarından aranıyordu

Polis merkezinde yapılan sorgulamada şüphelinin kimliğinin İ.M. (46) olduğu ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından hakkında toplam 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.” ifadelerine yer verildi.