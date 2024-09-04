İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde gerçekleştirilen kapsamlı 'Narkoçelik-37' operasyonlarının sonuçlarını duyurdu. 42 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen bu büyük operasyonlarda, 227 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapılan operasyonda, 567 polis ekibi, bin 418 personel, 12 hava aracı ve 37 dedektör köpek kullanıldı. Bu geniş çaplı operasyon, uyuşturucu imal eden ve satan suçluları hedef aldı.

Ele geçirilen uyuşturucu miktarları

Polis, belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlar sırasında toplamda 479 kilogram uyuşturucu madde ve 160 bin 967 adet uyuşturucu hap yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar

Yapılan operasyonda, 227 uyuşturucu taciri gözaltına alındı.