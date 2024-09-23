Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 10-23 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı, tarihe geçen mücadelelere sahne oldu. Türkiye Erkek A Milli Satranç Takımı, büyük bir başarı göstererek 194 ülke arasında 12. sırada yer aldı. 7. sıradaki takımla eşit puana sahip olmalarına rağmen averaj farkıyla bu sırayı alan takım, turnuvada dikkatleri üzerine çekti. En büyük başarılardan biri ise GM Ediz Gürel’in 2. masa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmasıydı.

Erkek A Milli Takım, devlerle yarıştı

45. Dünya Satranç Olimpiyatı’nda Türk Erkek A Milli Takımı, üstün performansıyla dikkat çekti. GM Ediz Gürel, GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal ve GM Emre Can’dan oluşan takım, toplamda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 yenilgi alarak turnuvayı tamamladı. Bu sonuçlar Türkiye'yi dünyanın en iyi 12 ülkesi arasına soktu.

GM Ediz Gürel, 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek 9 puan topladı. Aynı zamanda, Elo puanını +23,1 artırarak kariyerinde önemli bir sıçrama yaptı. İlk kez Olimpiyatlarda yer alan GM Yağız Kaan Erdoğmuş da turnuvayı 7 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlikle 8 puanla tamamladı ve +9,4 Elo puanı kazandı. Bu sonuçlar, Türkiye'nin satranç sahnesindeki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Kadın A Milli Takımı da mücadele gücüyle göz doldurdu

Kadın A Milli Takımı, 180 ülkenin yarıştığı turnuvada 26. sırada yer aldı. IM Ekaterina Atalık, WGM Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, WGM Kübra Öztürk Örenli, WIM Gülenay Aydın ve WIM Hayale İsgenderova'dan oluşan takım, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile turnuvayı tamamladı. IM Ekaterina Atalık 10 maçta 6,5 puan toplayarak takımının en başarılı oyuncularından biri olurken, WGM Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu 5 puanla turnuvayı tamamladı.

WIM Gülenay Aydın da 7,5 puanla turnuvayı tamamlayarak +52,4 Elo kazandı. Bu başarılar, kadın milli takımın da satrançta yükselişe geçtiğinin sinyallerini verdi.

Başkan Gülkız Tulay'dan başarı mesajı

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada, milli takımların sergilediği mücadeleden dolayı gurur duyduklarını belirtti. Tulay, "Türk satrancı dünya sahnesinde adından söz ettirmeye başladı. Özellikle genç yeteneklerimiz, ilerleyen yıllarda daha büyük başarılara imza atacaklar. 12 yıl önce başlattığımız altyapı çalışmaları, bugün genç yıldızlarımızın performanslarıyla karşılığını buldu. Gençlerimiz sadece Türkiye’nin değil, dünya satrancının da geleceği olacak" dedi.

Tulay ayrıca, GM Mustafa Yılmaz’ın dünya şampiyonu Magnus Carlsen karşısında berabere kalıp Carlsen’den puan alan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçtiğini ve bu başarının Türk satranç tarihine kazındığını vurguladı.

Olimpiyatta Türk gençleri dikkat çekti

45. Dünya Satranç Olimpiyatı’nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden genç yıldızlarımız dünya otoritelerinin de ilgisini çekti. GM Ediz Gürel, GM Yağız Kaan Erdoğmuş ve WIM Gülenay Aydın, sergiledikleri performansla turnuvaya damga vuran isimler oldu.

- GM Ediz Gürel, 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlikle 9 puan topladı.

- GM Yağız Kaan Erdoğmuş, ilk kez katıldığı turnuvada 8 puan aldı.

- WIM Gülenay Aydın ise 10 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi ve 3 beraberlik alarak 7,5 puanla dikkat çekti.

Hindistan her iki kategoride de zirvede

Olimpiyatın sonunda açık ve kadınlar kategorilerinde Hindistan şampiyonluğa ulaşarak iki dalda da zirvede yer aldı. Açık kategoride ABD ikinci, Özbekistan üçüncü olurken; kadınlar kategorisinde Kazakistan ikinci, ABD ise üçüncü sırada yer aldı.

FIDE’nin dünya satrancının en prestijli organizasyonlarından biri olan bu turnuvasında, açık kategoride 194 ülkeden 977 sporcu, kadınlar kategorisinde ise 180 ülkeden 907 sporcu yarıştı. Turnuva, iki kategori altında toplamda 11 turdan oluştu ve her takım, dört asil ve bir yedek oyuncuyla yarıştı.