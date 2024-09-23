Türk müzik sektörünün sevilen ismi Metin Arolat, İzmir Karşıyaka'daki Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene ünlü sanatçılar ve dostları yoğun katılım gösterdi. Gökhan Keser, Armağan Çağlayan, Kuşum Aydın, Işın Karaca ve daha birçok ünlü isim Arolat'ı yalnız bırakmadı.

"Türk pop müziğinin kilometre taşıydı"

Cenazede duygularını paylaşan Armağan Çağlayan, Metin Arolat'ın sağlık sorunları olmadığına değinerek, ölümünün ardından yapılan polemiklere tepki gösterdi: "Öldü, öldü, bizim can arkadaşımız öldü! Neyi tartışıyorsunuz? Bırakın herkes yasını yaşasın." Çağlayan, Arolat'ın Türk pop müziğine katkılarını vurgulayarak, "Metin olmasaydı, şu anda bir Türk pop müziği sektörü olur muydu? Bence olmazdı" dedi. Ayrıca, Arolat’ın iyilik dolu bir insan olduğunu ve bu yüzden müzik sektöründe hak ettiği değeri görmediğini ifade etti.

"Eğlenceli sohbetlerimizin vazgeçilmeziydi"

Metin Arolat’ın yakın dostu Kuşum Aydın da, Arolat'la yaptığı son konuşmayı hatırlatarak duygusal anlar yaşadı. Aydın, "Biz hep eğlenceli şeyler konuşurduk, o benimle eğlenmeyi çok severdi" diyerek dostluklarının samimiyetini ve neşeli yönünü paylaştı. Aydın, Arolat'ın pozitif enerjisinin hayatlarının önemli bir parçası olduğunu belirtti.

"Metin, her zaman yanımızdaydı"

Cenazede konuşan Işın Karaca ise Metin Arolat’ın kendisi ve birçok sanatçı için her zaman destek olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Ne zaman sıkışsam, 'Meto bu konuda ne düşünüyorsun?' derdim. Çünkü o kadar ileri bir vizyonu vardı ki her zaman bizlere yol gösterirdi." Karaca, Arolat’ın enerjisinin ve yardımseverliğinin herkes tarafından çok sevildiğini vurguladı.

Metin Arolat’ın vefatı, Türk müzik camiası için büyük bir kayıp olarak nitelendirilirken, cenazede toplanan kalabalık, onun geride bıraktığı derin dostluk ve sanatsal mirasın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.