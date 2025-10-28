Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi. Can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpse de sarsıntı, Türkiye’nin aktif fay hatları üzerindeki riskini yeniden gündeme taşıdı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından güncellenen diri fay haritası, 45 il ve 110 ilçenin deprem tehlikesi altında olduğunu ortaya koydu.

Deprem kuşağındaki Türkiye: 45 il risk altında

MTA verilerine göre Türkiye, dünyadaki en aktif sismik kuşaklardan birinde yer alıyor. Güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası, 45 ilin doğrudan aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, özellikle Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatlarının yüksek risk taşıdığına dikkat çekiyor.

Birinci derece deprem riski taşıyan iller

MTA haritasına göre en yüksek risk grubunda yer alan iller şöyle:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İkinci derece deprem riski taşıyan iller

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

Üçüncü derece deprem riski taşıyan iller

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

En az deprem riski taşıyan iller

Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.

Türkiye’deki başlıca fay hatları

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF)

Türkiye’nin en aktif fay hattı olarak bilinir. Doğu Karadeniz’den başlayarak batıya uzanır ve Ege Denizi’nde son bulur. Tarihte birçok yıkıcı depreme neden olmuştur.

Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF)

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır ve özellikle Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ hattında güçlü sismik aktiviteye sahiptir.

Batı Anadolu Fay Hattı

Ege Denizi ve Batı Anadolu genelinde uzanan bu hat, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevresinde sık depremler üretir.

Çankırı Fay Hattı

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Bölgesel ölçekte sismik hareketlilik yaratabilir.