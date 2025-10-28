Son dakika: Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, sarsıntı saat 08.42’de kaydedildi. Dün akşam yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

AFAD: Merkez üssü Sındırgı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4,6, derinliği ise 11,8 kilometre olarak ölçüldü.

6,1’lik depremin ardından bölgede artçılar sürüyor

Balıkesir dün akşam saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, çevre illerde de hissedilen bu sarsıntı sonrası bölgede çok sayıda artçı deprem kaydedilmişti.

Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Depremin ardından panik yaşayan birçok vatandaş geceyi evlerinden uzakta, açık alanlarda geçirdi. İl genelinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Bölgede çalışmalar sürüyor

AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgedeki kontrolleri sürerken, şu ana kadar can kaybı bildirilmedi. Yetkililer, vatandaşlara “hasarlı binalara girmeyin” uyarısı yaptı.