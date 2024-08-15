Muğla ve Aydın İl Jandarma Komutanlıkları'nın koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, 45 suç kaydı bulunan kadın şüpheli erkek kılığına girerek yakalandı.

Operasyon ortak yürütüldü

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak yürüttüğü operasyonda, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat birimleri, 2023 yılından itibaren “5 adet nitelikli hırsızlık ve 5 adet nitelikli dolandırıcılık” suçları olmak üzere toplam 36 yıl 2 ay hapis cezası ve 632 bin 540 TL adli para cezası ile aranan H.Y. (32) isimli kadın şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli kılık değiştirerek kaçtı

Yapılan detaylı araştırma sonucunda, H.Y.'nin suçlardan kaçmak için erkek kılığına girdiği belirlendi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir akrabasının yanında saklandığı tespit edilen şüpheli, erkek kılığına girerek ikametinden dışarı çıktığı esnada Muğla İl Jandarma Komutanlığı unsurları ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ile istihbarat birimleri tarafından yakalandı.

Cezaevine gönderildi

Yakalanan H.Y., Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.