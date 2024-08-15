Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi Temmuz ayında ciddi bir açık verdi. Bütçe gelirleri, giderleri karşılamakta yetersiz kalırken, bütçe açığı 96,8 milyar TL olarak kaydedildi.

Temmuz 2024 bütçe rakamları

Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 827,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Buna karşın, bütçe gelirleri 730,9 milyar TL ile giderlerin altında kaldı ve bu da 96,8 milyar TL tutarında bir bütçe açığına yol açtı. Faiz dışı bütçe giderleri 735,2 milyar TL olurken, faiz dışı açık ise 4,2 milyar TL olarak hesaplandı.

Ocak-Temmuz dönemi bütçe performansı

2024 yılının ilk yedi ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 5 trilyon 406,3 milyar TL, bütçe gelirleri ise 4 trilyon 562,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde oluşan toplam bütçe açığı 844 milyar TL'yi buldu. Faiz dışı bütçe giderleri 4 trilyon 739,3 milyar TL olurken, faiz dışı açık 177 milyar TL olarak kaydedildi.

Vergi gelirleri artışı ve tahsilat oranları

Temmuz ayında vergi gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 oranında artarak 611 milyar 741 milyon TL'ye ulaştı. Ancak, bu artışa rağmen bütçe tahminine göre vergi gelirlerinin gerçekleşme oranı 2024 yılında yüzde 8,3 olarak belirlendi, bu oran 2023 yılında ise yüzde 10,5 idi.

Ocak-Temmuz dönemi vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86,4 artarak 3 trilyon 825 milyar 106 milyon TL'ye çıktı. Bu artış, vergi gelirlerinde belirgin bir iyileşmeyi işaret etse de bütçe açığını kapatmakta yeterli olmadı.

Bütçedeki açığın nedenleri

Bütçe açığındaki artış, büyük ölçüde faiz harcamalarındaki yükselişten ve bütçe gelirlerinin harcamaları karşılamaktaki yetersizliğinden kaynaklanıyor. Temmuz ayında faiz harcamaları 92 milyar 539 milyon TL olarak kaydedilirken, faiz hariç harcamalar 735 milyar 167 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.