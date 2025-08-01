Aslı Nüshet Keçelioğlu, 45 yaşında Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçtiğinde, azmin ve kararlılığın ne kadar güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu bir kez daha gösterdi. Keçelioğlu’nun bu zorlu yolculuğu, yalnızca bir fiziksel meydan okuma değil, aynı zamanda Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin simgesel bir hatırlatıcısıydı.

O an, Keçelioğlu için hayatının dönüm noktalarından biriydi ve bu başarısını, daha sonra üniversite hayatındaki başarısıyla taçlandırmayı başardı.

Üniversiteyi birincilikle bitirdi

Yaşar Üniversitesi’nin 2024-2025 mezuniyet töreninde, Aslı Nüshet Keçelioğlu’nun hikayesi, salondakiler için ilham verici oldu. 51 yaşında Meslek Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü’nü birincilikle bitiren Keçelioğlu, profesyonel hayatını başarıyla tamamladıktan sonra tekrar eğitim almak için üniversiteye dönmeye karar verdi. Kararlılığı ve disiplini, ona sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda sporculara verilen bursu da kazandırdı.

Hayal kurmaktan vazgeçmedi

Keçelioğlu’nun sözleri, özellikle genç mezunlar için büyük anlam taşıdı: "Hayal kurmaktan, azimle yürümekten vazgeçmeyin." Bu, onun hayatını şekillendiren ana ilke oldu. Hem profesyonel kariyerinde hem de eğitim yolculuğunda gösterdiği kararlılık, hem onu hem de üniversitesini gururlandırdı.

Yeni eğitim binası ve geleceğe ışık tutan sözler

Yaşar Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde ayrıca Selçuk Yaşar Kampüsü’ndeki yeni eğitim binasının açılışına dair bilgiler de verildi. Modern sınıflar, ileri teknoloji laboratuvarlar ve sosyal etkinlik alanları, öğrencilerin eğitim süreçlerini daha verimli hale getirecek. Üniversitenin bu gelişen altyapısı, öğrencilere daha güçlü bir öğrenim deneyimi sunmayı hedefliyor. Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı'nın yaptığı konuşmada, "İyi insan olmak her şeyden önce gelir" sözleri, öğrencilerin yoluna ışık tutan bir rehber oldu.

Geleceğin liderlerine ilham veren bir tören

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, mezuniyet töreninde öğrencilerinin sadece akademik olarak değil, toplumun geleceğini şekillendirecek bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu sözler, üniversite mezunlarını sadece birer öğrenci değil, birer lider olarak hayata hazırlamak amacı taşımaktadır.

Mezuniyetin gurur veren anları

Mezuniyet töreninin ardından keplerin havaya uçtuğu anlar, öğrencilerin yeni bir hayata "merhaba" dedikleri anı simgeliyor. 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni, Yaşar Üniversitesi'nde 1145 öğrencinin başarılı bir şekilde eğitimlerini tamamladığı ve dünyaya adım attığı coşkulu bir atmosferde kutlandı.

Yeni başarı hikayeleri yazılacak

Ecenaz Soysal’ın Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun olarak Yaşar Üniversitesi’nin Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi’nden ilk mezunu olması da üniversitenin farklı alanlarda başarı kazandığının bir göstergesi oldu. Her biri, hayat yolculuklarında birer ilham kaynağı olarak geleceğe yön verecek.