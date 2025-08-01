Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ile Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), İzmir’de tekstil ve hazır giyim sektöründe işbirliğini artırmak amacıyla bir araya geldi. EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya ve yönetim kurulu üyeleri, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş’ı ziyaret etti. Görüşmede, fuar katılımlarının artırılması ve ortak projelerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Fuarlarda ortak çalışma kararı alındı

Ziyarette, EGSD’nin düzenlediği IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ile Fashion Prime ve Fashion Tech İzmir fuarlarına yurt içi ve yurt dışından katılımı artırmak için işbirliği yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca yurtdışındaki fuarlarda da iki kurumun birlikte hareket etmesi planlandı.

Sektör ve kent için ortak projeler hedefleniyor

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya, EİB üyesi birçok firmanın aynı zamanda dernek üyeleri olduğunu belirterek, “Fuarların başarısı sektörün gelişiminin yanı sıra İzmir’in ekonomik büyümesine de katkı sağlıyor. Bu nedenle EİB ile işbirliğimizi artırarak ortak projeler üretmeyi hedefliyoruz” dedi. Akçakaya, EİB’den gördükleri desteği sektör ve kent yararına kullanacaklarını vurguladı.

Sinerji yaratmak için güçler birleştiriliyor

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EGSD ile işbirliğinin önemine dikkat çekerek, “Fuarların başarısı için birlikte hareket edeceğiz. İki kurumun ortak projelerle güçlü bir sinerji oluşturacağına inanıyorum” dedi. Eskinazi, önümüzdeki dönemde ortak beyin fırtınası yaparak yeni projeler geliştirmeyi planladıklarını ifade etti.

İhracatçılar fuarların önemine dikkat çekti

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise yurt içi ve yurt dışı fuarların ihracatçılar için önemini vurguladı. Sertbaş, “ABD’de katıldığımız fuar başarılı geçti. Kentimizdeki fuarlara yeni alıcıların davet edilmesi ihracatımız açısından büyük önem taşıyor. Bu konuda birlikte çalışmalıyız” dedi.

Ziyaret sonunda EGSD Başkanı Yasin Akçakaya, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Birlik Başkanı Burak Sertbaş’a günün anısına zeytin fidanı ve Ege Orman Vakfı fidan bağışı sertifikası hediye etti. Bu işbirliği, İzmir tekstil ve hazır giyim sektörünün ulusal ve uluslararası arenada güçlenmesine katkı sağlamaya devam edecek.