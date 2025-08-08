İzmir’in tanınan taksi şoförlerinden Hüseyin Özden, 45 yıldır direksiyon başında olmasına rağmen bir kez bile trafik cezası almadan mesleğini sürdürüyor. 65 yaşındaki Özden, sadece yolcu taşımakla kalmayıp, disiplinli duruşu ve meslek ahlakıyla da şehirde saygı gören bir isim haline geldi.

Karabağlar’daki Altınordu Pazar Taksi Durağı’nda düzenlenen törende, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan tarafından ödüllendirilen Özden, meslektaşlarına da örnek oldu. Başkan Özkan, Özden’in sadece trafikte değil, değerlerde de lider olduğunu belirterek, “Onun gibi meslektaşlarımız çoğaldıkça trafik kültürümüz gelişir” dedi.

Hüseyin Özden, mesleğine verdiği önemi sadece yolda değil, kişisel bakımda da gösteriyor. “Bir gün bile sakal tıraşı olmadan araca binmedim” diyen Özden, temiz ve bakımlı bir aracın müşteri memnuniyetinin temel unsuru olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, özellikle çocuk yolculara karşı ekstra özen gösterdiğini vurguluyor.

Mesaisine sabah 05.30’da başlayan Özden, öğlen 13.30’da işi bırakıyor ve gece vardiyalarını genç meslektaşlarına bırakıyor. “Temiz sicil ile taksiciliği bırakmak en büyük gururum olacak” diyen Özden, trafik kurallarına uyumun mesleğin olmazsa olmazı olduğunu belirtiyor.

Ödül töreninde duygularını paylaşan Özden, bu başarının kendisiyle sınırlı olmadığını; tüm trafik kurallarına saygılı meslektaşlarının başarısı olduğunu söyledi.

Başkan Özkan ise, “Halkımızın güvenle bineceği, saygıyla karşılanacağı taksi kültürünü oluşturmak için Hüseyin ağabeyimiz gibi örnek kişilere ihtiyacımız var” diyerek, Özden’i meslek onurunun temsilcisi olarak nitelendirdi.

Hüseyin Özden’in 45 yıllık “cezasız” kariyeri, sadece İzmir’de değil Türkiye çapında da trafik disiplinine dikkat çeken örnek bir başarı hikayesi olarak öne çıkıyor. Saygı, sabır ve sorumlulukla geçen bu uzun yolculuk, trafikte örnek davranışların önemini bir kez daha hatırlatıyor.