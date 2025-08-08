Konak Belediyesi tarafından Karantina Meydanı’nda düzenlenen Gece Kermesi, kadın üreticilerin el emeğine değer katarken İzmirlilere günbatımı eşliğinde müzikli, keyifli bir akşam sundu. İlk etkinliğiyle yoğun ilgi gören Gece Kermesi, ağustos ayı boyunca ve eylül ayının ilk haftasında her perşembe saat 19.30’da kurulmaya devam edecek.

Kadın üreticiler ürünlerini sergiledi

Gece Kermesi'nde, Hatay El Emeği Pazarı’nda üretim yapan kadınların el işi ürünleri satışa sunuldu. Kermese katılan İzmirliler, bir yandan sevdikleri için el emeği hediyeler alırken bir yandan da gün batımının ve Karantina Meydanı'nın serin havasının tadını çıkardı. İş çıkışı meydandan geçen yurttaşlar, karşılarında konserler ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir ortam buldu.

Konak Kültür Orkestrası’nın verdiği konserle müzikle buluşan kermes, çocuklar için düzenlenen özel aktivitelerle de dikkat çekti. Etkinlik, her hafta farklı sürprizlerle mahalle sakinlerini bir araya getirmeyi sürdürecek.

El emeği ürünlere ilgi yoğun oldu

Kermeste tezgâh açan kadın üreticiler, Konak Belediyesi’nin bu organizasyonunun kendilerine büyük katkı sunduğunu belirtti. Hatay El Emeği Pazarı’ndan gelen Dilek Hepkurkut, Karantina’daki satışlarının arttığını belirterek, “Konak Belediyesi’nin düzenlediği bu kermeste amigurumi ürünlerimi satıyorum. Önceden Hatay Pazaryeri’nde yer alıyordum, burada daha geniş alanda daha fazla kişiye ulaşıyoruz,” dedi.

Üretici Mualla Ustada ise, “Gün batımının olduğu bu güzel ortamda ürünlerimizi sergilemek bizleri çok mutlu etti. Satışlar gayet iyi gidiyor,” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Yurttaşlardan olumlu dönüş geldi

Kermese katılan İzmirliler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kudret Çetinkaya, Güzelyalı’da düzenlenen bir önceki kermeste Karantina’da gece kermesi yapılması yönünde öneride bulunduğunu belirtti. Çetinkaya, “Nilüfer Başkanımıza bu öneriyi ilettim ve kısa sürede hayata geçirildi. Çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Konak Belediyesi'nin yerel üretimi destekleyen bu tür projeleri, kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmenin yanı sıra mahalle kültürünü ve sosyal yaşamı da canlandırıyor. Gece Kermesi'nin Karantina Meydanı’ndaki renkli atmosferi, önümüzdeki haftalarda da İzmirlileri bir araya getirmeye devam edecek.