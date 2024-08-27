Narkoçelik-35 operasyonu: Dev darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkoçelik-35" operasyonuyla Türkiye genelinde uyuşturucu madde imalatçıları ve yerel suç örgütlerine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 2 ton 428 kilogram uyuşturucu madde ve 888 bin 923 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

336 Zehir taciri yakalandı

Operasyon kapsamında 336 zehir taciri ve sokak satıcısı gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, operasyonların uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Uyuşturucu ticaretine büyük darbe

Bu dev operasyon, uyuşturucu ticaretine ağır bir darbe indirirken, Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin uyuşturucuya karşı mücadelesinin aralıksız devam edeceğini belirtti. Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarla uyuşturucunun kökünün kazınacağını ifade etti.