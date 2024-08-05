2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda heyecan sürüyor! Bugün, 5 Ağustos Pazartesi günü, Türk sporcularımız birçok branşta mücadele edecek. Türkiye, bu büyük organizasyonda toplam 18 branşta 101 sporcu ile temsil ediliyor.

İşte bugünün öne çıkan maçları ve saatleri:

Atletizm

11.05: Erkekler 400 metre engel eleme – Berke Akçam ve Yasmani Copello Escobar'ın performansları merakla bekleniyor.

Artistik Cimnastik

12.45: Erkekler paralel bar finali – Ferhat Arıcan'ın bu zorlu finaldeki mücadelesi dikkat çekici olacak.

Yelken

13.03 : Kadınlar Formula Kite 5-8’inci yarış – Derin Atakan .

: Kadınlar Formula Kite 5-8’inci yarış – . 13.05 : Nacra 17 karışık takım 7-9’uncu yarış – Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı 'nın performansı.

: Nacra 17 karışık takım 7-9’uncu yarış – ve 'nın performansı. 13.15 : ILCA 9 ve 10’uncu yarış – Ecem Güzel .

: ILCA 9 ve 10’uncu yarış – . 15.40 : ILCA 7 9 ve 10’uncu yarış – Yiğit Yalçın Çıtak .

: ILCA 7 9 ve 10’uncu yarış – . 18.05: 470 karışık takım 7’nci ve 8’inci yarış – Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu.

Güreş

16.00 : Grekoromen stil 60 kilo – Enes Başar .

: Grekoromen stil 60 kilo – . 16.00 : Grekoromen stil 130 kilo – Muhammed Hamza Bakır .

: Grekoromen stil 130 kilo – . 16.00: Kadınlar 68 kilo – Buse Tosun Çavuşoğlu.

Atletizm

20.00: Erkekler sırıkla atlama finali – Ersu Şaşma'nın final performansı büyük bir heyecan yaratacak.