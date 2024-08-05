2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda heyecan sürüyor! Bugün, 5 Ağustos Pazartesi günü, Türk sporcularımız birçok branşta mücadele edecek. Türkiye, bu büyük organizasyonda toplam 18 branşta 101 sporcu ile temsil ediliyor.
İşte bugünün öne çıkan maçları ve saatleri:
Atletizm
- 11.05: Erkekler 400 metre engel eleme – Berke Akçam ve Yasmani Copello Escobar'ın performansları merakla bekleniyor.
Artistik Cimnastik
- 12.45: Erkekler paralel bar finali – Ferhat Arıcan'ın bu zorlu finaldeki mücadelesi dikkat çekici olacak.
Yelken
- 13.03: Kadınlar Formula Kite 5-8’inci yarış – Derin Atakan.
- 13.05: Nacra 17 karışık takım 7-9’uncu yarış – Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı'nın performansı.
- 13.15: ILCA 9 ve 10’uncu yarış – Ecem Güzel.
- 15.40: ILCA 7 9 ve 10’uncu yarış – Yiğit Yalçın Çıtak.
- 18.05: 470 karışık takım 7’nci ve 8’inci yarış – Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu.
Güreş
- 16.00: Grekoromen stil 60 kilo – Enes Başar.
- 16.00: Grekoromen stil 130 kilo – Muhammed Hamza Bakır.
- 16.00: Kadınlar 68 kilo – Buse Tosun Çavuşoğlu.
Atletizm
- 20.00: Erkekler sırıkla atlama finali – Ersu Şaşma'nın final performansı büyük bir heyecan yaratacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ