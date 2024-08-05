Sualtı arkeolojisinin merkezi: Limantepe Höyüğü

Urla'nın İskele Mahallesi'nde yer alan Limantepe Höyüğü, tarihi MÖ 4000'lere kadar uzanan büyüleyici bir arkeolojik alan. Ege Denizi'nin bilinen en eski limanlarından biri olan Limantepe, 1950 yılında Prof. Ekrem Akurgal tarafından keşfedildi. Ancak, kazı çalışmaları 10 yıl ara verildikten sonra, 1992 yılında Liman Tepe 2. dönem çalışmaları olarak yeniden başladı.

Kazılar, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi (ANKÜSAM) iş birliğiyle, Prof. Dr. Hayat Erkanal başkanlığında yürütüldü. Hayat Erkanal'ın 2019 yılındaki vefatının ardından, kazı başkanlığı görevini Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu devraldı. Su altına batmış liman tesislerinin araştırılmasına yönelik su altı kazıları ise 2000 yılından beri devam ediyor.

Tarihçe ve kazılar

Limantepe'deki kazılar, Kalkolitik Çağ'dan (MÖ 4000) Roma Dönemi sonuna kadar uzanan kesintisiz bir yerleşim tarihini ortaya koyuyor. Bu dönemde Limantepe, güçlü savunma sistemleri ve denizaşırı ticaret ilişkileriyle öne çıkan bir liman kenti olarak bilinmektedir.

Erken Tunç Çağı'nda (MÖ 3000), kent büyük ölçüde gelişmiş maden teknolojisi ve döküm teknikleriyle tanınıyordu. Ele geçen seramikler, Limantepe'nin Ege Adaları ve Yunanistan anakarası ile yoğun ticari ilişkileri olduğunu gösteriyor. Bu dönemde kent, kireç taşlarından yapılmış savunma sistemleri ve kerpiç dolguyla sağlamlaştırılmış geniş yapılarla dikkat çekiyordu.

Su altı kazıları

2000 yılından bu yana devam eden su altı kazıları, Limantepe'nin deniz altındaki gizemli liman tesislerini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor. Ankara ve Haifa Üniversitelerinin ortak çalışmasıyla yürütülen bu kazılarda, MÖ 4. ve 6. yüzyıllara ait liman tesisleri ortaya çıkarılmıştır. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda bir mendirek ve küçük bir dalgakıran da bu kazılarla belgelendi.

ANKÜSAM koordinasyonunda gerçekleştirilen son kazılarda, MÖ 4. yüzyıl limanı ve onun altında yer alan MÖ 6. yüzyıl limanı tabakaları keşfedildi. Önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalarla bu antik liman tesislerinin yapım aşamaları hakkında daha fazla bilgi edinilmesi hedefleniyor.

Gezi tavsiyeleri

Limantepe Höyüğü'nü ziyaret ederken, tarihin derinliklerine yolculuk yapmaya hazırlanın. Arkeolojik alanı gezerek binlerce yıl öncesinin yaşam izlerini görebilir, denizin altındaki eski liman kalıntılarını keşfetme fırsatı bulabilirsiniz. Urla'nın güzel doğasında tarihi bir keşif yaparken, bölgenin zengin kültürel mirasını da yakından tanıyabilirsiniz.

Limantepe, sadece arkeoloji meraklıları için değil, aynı zamanda tarih ve kültürle ilgilenen herkes için büyüleyici bir deneyim sunuyor. Bu tarihi alanı ziyaret ederek, Batı Anadolu'nun kadim tarihine tanıklık edebilir ve geçmişin izlerini günümüzde yaşayabilirsiniz.

İzmir Limantepe Höyüğü: Nerede, nasıl ulaşılır?

Limantepe Höyüğü'nü ziyaret ederek, Ege'nin en eski liman kentlerinden birinde tarihin izlerini sürebilir ve bu büyüleyici arkeolojik alanı keşfetmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Konum

Limantepe Höyüğü, İzmir'in Urla ilçesinde, İskele Mahallesi'nde yer almaktadır. Bu tarihi höyük, Urla'nın merkezine oldukça yakın bir konumdadır ve deniz kenarında, muhteşem manzarasıyla dikkat çekmektedir.

Ulaşım

Limantepe Höyüğü'ne ulaşmak oldukça kolaydır. İşte birkaç ulaşım seçeneği:

Özel Araçla: İzmir şehir merkezinden yola çıkarak yaklaşık 45 dakikalık bir sürüşle Limantepe Höyüğü'ne ulaşabilirsiniz. İzmir-Çeşme Otoyolu'nu (O-32) kullanarak Urla çıkışından çıkın ve İskele Mahallesi yönüne devam edin. Limantepe Höyüğü tabelalarını takip ederek höyük alanına ulaşabilirsiniz. İzmir Selçuk Kentsel Sit Alanı hakkında bilgiler, nerededir, nasıl gidilir? Toplu Taşıma ile: İzmir'den Urla'ya otobüs veya dolmuşlarla ulaşabilirsiniz. İzmir Üçkuyular Semt Garajı'ndan kalkan Urla dolmuşlarıyla Urla merkeze gidin. Buradan İskele Mahallesi'ne giden dolmuş veya otobüslerle Limantepe Höyüğü'ne ulaşabilirsiniz. Taksi: İzmir şehir merkezinden taksiyle Limantepe Höyüğü'ne gitmek de bir diğer ulaşım seçeneğidir. Taksi yolculuğu, toplu taşıma araçlarına göre daha hızlı ve konforlu bir alternatif sunar.

Adres Limantepe Höyüğü İskele Mahallesi, Limantepe Mevkii, Urla, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.