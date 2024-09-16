Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in doğusunda şiddetli yağışların etkili olacağını duyurdu. Trakya, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak yağışın etkisi altında olacak. Ayrıca İstanbul, Ankara, Çanakkale, Isparta, Burdur, Niğde ve Kayseri’de de yerel sağanaklar görülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz’de Yağış Alarmı!

Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Özellikle Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağışlar görülebilir. Sabah saatlerinde ise Sinop’ta yağışlar şiddetini artıracak.

İç Kesimlerde Sıcaklıklar Düşüyor

Kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece arasında azalacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da da benzer bir düşüş bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.

Akdeniz ve Karadeniz’de Kuvvetli Rüzgar

Akdeniz kıyıları ile Karadeniz’in kuzeydoğusunda kuvvetli rüzgar etkili olacak. Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu kıyılarında rüzgar hızı 40-60 km/saat arasında değişecek.

İllere Göre Hava Durumu

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde yağışlı ve bulutlu bir hava hakim olacak. İşte il il hava durumu tahminleri:

- İstanbul: 27°C, sağanak ve gök gürültülü yağış

- Ankara: 26°C, sabah saatlerinde yağış

- İzmir: 30°C, parçalı bulutlu

- Kocaeli: 29°C, parçalı bulutlu

- Bursa: 28°C, açık ve bulutlu