Bunlar da ilginizi çekebilir

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

–– Anayasa Mahkemesinin 22/5/2024 Tarihli ve 2020/37726 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2024 Tarihli ve 2020/6966 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2024 Tarihli ve 2021/2240 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2024 Tarihli ve 2020/38733 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2019/19836 Başvuru Numaralı Kararı

–– 2024 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Gazi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Çankaya Üniversitesi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.