YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çankaya Üniversitesi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Gazi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– 2024 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2024 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2024 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi
–– 2024 Yılı Ağustos Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2019/19836 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2024 Tarihli ve 2020/38733 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2024 Tarihli ve 2021/2240 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2024 Tarihli ve 2020/6966 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/5/2024 Tarihli ve 2020/37726 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri