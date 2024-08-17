Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen beş büyük orman yangınına karşı kapsamlı bir müdahale başlatıldı. İzmir, Aydın, Manisa, Bolu ve Karabük'teki yangınlara yönelik söndürme çalışmaları sürüyor.

Beş ilde yangınla mücadele

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İzmir, Aydın, Manisa, Bolu ve Karabük'teki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalede bulunulduğu bildirildi. Yangın bölgelerinde, toplamda 42 helikopter ve 11 uçaktan oluşan 53 hava aracı, yanı sıra arazöz ve iş makinelerinden oluşan 366 kara aracı ile etkin bir söndürme çalışması yürütülüyor.

Ayrıca, Be-200 Amfibik Yangın Söndürme Uçağı, 12 ton su alma ve atma kapasitesine sahip özelliğiyle yangınlara destek veriyor. Amfibik özelliği ve yüksek su atma kapasitesi sayesinde bu uçak, yangın söndürme çalışmalarında önemli bir rol üstleniyor. Yüksek intikal sürati ile de yangın bölgelerine hızlı bir şekilde ulaşabilen Be-200, etkili bir şekilde alevlerle mücadele ediyor.

Yetkililer, yangınların kontrol altına alınabilmesi ve çevreye daha fazla zarar vermemesi için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti.

İzmir, Aydın, Manisa, Bolu ve Karabük’teki 5 orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.



Devam eden yangınlara 42 helikopter ve 11 uçaktan oluşan toplam 53 hava aracı, arazöz ve iş makinesinden oluşan 366 kara aracıyla müdahalede bulunuluyor.



12 ton su… pic.twitter.com/ggACv99bhP — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 17, 2024