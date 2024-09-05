İzmir'de 5 Eylül Perşembe günü hava durumu çoğunlukla parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde az bulutlu bir hava beklenirken, günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıklar yükselecek. İşte gün boyu hava durumu detayları:

Sabah Saatleri: Az bulutlu ve serin bir başlangıç

Perşembe sabahı, saat 09.00 ile 12.00 arasında az bulutlu bir hava ile güne merhaba diyeceğiz. Bu saatlerde sıcaklık 29°C civarında seyredecek ve nem oranı %41'e kadar çıkacak. Rüzgarın hızı ise saatte 23 km olacak, bu da özellikle dışarıda zaman geçirenler için serinletici bir etki yaratacak.

Öğle Saatleri: Parçalı bulutlu ve yükselen sıcaklıklar

Saat 12.00 ile 15.00 arasında hava parçalı bulutlu hale gelecek ve sıcaklık en yüksek seviyeye ulaşarak 34°C olacak. Nem oranı %31'e düşerken, rüzgar hızı saatte 26 km'ye çıkacak. Öğle saatlerinde dışarıda bulunacakların güneşten korunması önem taşıyor.

Öğleden Sonra: Hafif serinleme

Saat 15.00 ile 18.00 arasında parçalı bulutlar hâkim olmaya devam edecek. Sıcaklık biraz düşerek 32°C'ye inecek, nem oranı ise %29 civarında olacak. Rüzgar, 26 km hızında esmeye devam ederken, akşamüstü dışarıda bulunanlar için daha rahat bir hava hakim olacak.

Akşam: Serin ve rahatlatıcı bir hava

Saat 18.00 ile 21.00 arasında sıcaklıklar 27°C'ye kadar düşecek ve hava parçalı bulutlu olacak. Nem oranı %46'ya kadar çıkarken, rüzgar saatte 29 km hızla esmeye devam edecek. Akşam saatlerinde dışarıda serin bir hava hâkim olacak.

Gece: Az bulutlu ve serin hava

Saat 21.00 ile 24.00 arasında hava tekrar az bulutlu hale dönecek ve sıcaklık 26°C civarında olacak. Nem oranı %49'a ulaşırken, rüzgar hızı 17 km/sa olacak. Gece dışarıda zaman geçirenler için serin ve rahatlatıcı bir atmosfer bekleniyor.

Genel değerlendirme: Sıcak ve nemli bir gün

İzmir'de Perşembe günü sıcaklıklar 21°C ile 35°C arasında değişecek. Nem oranı ise %28 ile %63 arasında olacak. Özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklarla karşılaşılacağı için, dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmeleri ve güneşten korunmaları önemli.