Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Zabıta Haftası dolayısıyla Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir kahvaltı etkinliğinde buluştu. Zabıta Teşkilatının 198. kuruluş yıl dönümünde personeline moral veren Başkan Yıldız, Çiğli'nin huzur ve düzenini sağlamak adına gece gündüz demeden çalışan zabıta ekiplerine gönülden teşekkür etti.

"Zabıta, belediyenin sahadaki yüzüdür"

Etkinlik, Çiğli Belediyesi Akvaryum Kafe Restoran’da düzenlendi ve Başkan Yıldız burada yaptığı konuşmada, zabıtanın belediyenin sahadaki yüzü olduğunu vurguladı. Yıldız, “Esnafımız ve vatandaşlarımız, zabıtalarımızın çalışmalarından oldukça memnun. Bu da bizim için büyük bir mutluluk kaynağı,” dedi.

Zabıta ekiplerine teşekkür

Çiğli Belediyesi olarak vatandaşların güvenliği ve kamu düzeni için çalıştıklarını belirten Başkan Yıldız, tüm zabıta personeline, ilçede gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve görevlerinde kolaylıklar diledi. Zabıta ekiplerinin karşılaştıkları zorluklara rağmen gösterdikleri gayretle, vatandaşların memnuniyetini kazanmayı başardıklarını da sözlerine ekledi. Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu buluşma, zabıta personeline moral ve motivasyon sağladı.