Gün boyunca güneş etkisini gösterecek

Sabah saatlerinde sıcaklıklar 18°C civarında seyrederken, öğle saatlerinde 26°C’ye kadar çıkacak. Hafif rüzgarla birlikte ılık bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 17°C’ye kadar düşecek.

Yağış beklenmiyor

Meteoroloji tahminlerine göre Uşak’ta bugün yağış beklenmiyor. Nem oranı ise %50 seviyelerinde seyredecek. Hava koşulları nedeniyle alerjisi olanların dikkatli olması tavsiye ediliyor.

Günün genelinde açık ve güneşli bir hava hakim olacak, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için oldukça uygun bir gün.

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