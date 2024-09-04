İzmir'de 5 Eylül Perşembe günü 16 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çakmaklı
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
B. Hayrettin Paşa ( 6110. Sk. )
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güzelhisar
BALÇOVA / İZMİR
Saat : 12:00 - 12:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Korutürk
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alhatlı ( Alhatlı Köyü İç Yolu Alhatlı Merkez )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 18:00 - 21:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa ( 7420. Sk. 7419/12. Sk. 7419/11. Sk. 7419/9. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çamkule ( 4704. Sk. )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Göksu ( 679/19. Sk. 679/20. Sk. 687/10. Sk. 687/6 688/17 693/9. Sk. 693/23. Sk. 693/2. Sk. 693/17. Sk. 693/16. Sk. 693/15. Sk. 693/14. Sk. 693/13. Sk. 693/12. Sk. 687/14. Sk. 687/5. Sk. 687/7. Sk. 687/8. Sk. 687/9. Sk. 693/11. Sk. 693/10. Sk. 693. Sk. 690/4. Sk. 688/16. Sk. 688/15. Sk. 688/14. Sk. 688/13. Sk. 688/11. Sk. 688/12 679/18. Sk. )
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ufuk ( 917. Sk. 917/2. Sk. 917/3. Sk. 915. Sk. 910/3. Sk. 910/2. Sk. 910/1. Sk. 910. Sk. 905. Sk. 2763. Sk. 917/1. Sk. )
Şirinkapı
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ardıç ( 5422/1. Sk. 5423. Sk. 5430. Sk. 5431. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( 8930/4. Sk. )
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kahramandere ( 760. Sk. 758. Sk. 752. Sk. 679. Sk. 764. Sk. )
Saat : 9:00 - 11:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Siteler ( Mithatpaşa Cd. 382. Sk. )
Saat : 11:30 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Siteler ( 225. Sk. 394. Sk. )
Saat : 14:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Maltepe ( Mithatpaşa Cd. 63. Sk. 59. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yunus Emre ( 4099. Sk. )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İmbatlı ( 6076/1. Sk. 6076/2. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yiğitler ( 6002 Menengeç Mevkii Yolu )
Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( İncirlipınar )
Bağyurdu Yeni ( MELİS )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaburç ( KARABOĞAZ PALAMUT ARASI )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hatundere ( 6110. Sk. 6111. Sk. 6112. Sk. 6113. Sk. 6101. Sk. 6114. Sk. 6115. Sk. 6116. Sk. 6117. Sk. 6120. Sk. 6132 6128 HATUNDERE 6131/1 6122. Sk. 6121. Sk. 6118. Sk. 6119. Sk. 6131 6103. Sk. 6104. Sk. 6106. Sk. 6107. Sk. 6108. Sk. 6109. Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karadoğan
Yeniceköy ( yeniceköy YENİCEKÖY KÜME EVLERİ Yeniceköy Yolu )
TİRE / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Sarılar
URLA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bademler ( 15004. Sk. 15005/1 Sk. BADEMLER 15003 15003/1 Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Barbaros ( 7009 7019. Sk. 7019 7000 7010 7005 7020 7015 7037 7003 7004 7001. Sk. 7007. Sk. 7008. Sk. 7013 Sk. 7011. Sk. )