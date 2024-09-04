Karabağlar Belediyesi, hayvan sağlığı merkezinde barınan dostlarını sahiplendirmek amacıyla "Yuvam Olur Musun?" sloganıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Üçyol Bahçelievler 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’nda gerçekleştirilen bu buluşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik sonucunda, 23 kedi ve köpek kısa sürede yeni sahiplerine kavuştu.

Etkinliğe çok sayıda hayvansever katıldı

Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Selim Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanı Gökhan Özdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özer Matur, Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nden Melih Kangaloğlu, Afalina Hayvan Hakları Topluluğu'ndan Kutay Özkan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda hayvansever katıldı.

“Sorunun da çözümün de ne olduğunu biliyoruz”

Etkinlikte konuşan Başkan Kınay, yeni çıkan yasalar ışığında her zaman yaşamı savunan bir duruş sergilediklerini vurguladı. “Sorunun da çözümünde ne olduğunu biliyoruz. Biz çözümün parçası olmayı seçiyoruz” diyen Kınay, sorunları net bir şekilde ortaya koyarak birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla birlikte daha kararlı adımlar atacaklarını ifade eden Kınay, “Can dostlarımıza el vermek, onlara bir yuva bulmak ve hayatımızı paylaşmak istiyoruz. Bu çalışmaları sizlerle birlikte geliştireceğiz. Yasaların adaletten ve eşitlikten yana olması için mücadele sürdürüyoruz” dedi.

Kınay, konuşmaların ardından stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı ve can dostlarını sahiplenen vatandaşlara sahiplendirme sertifikalarını takdim etti. Ayrıca, belediyeye bağlı Park ve Bahçeler ile Basın Yayın Halkla İlişkiler müdürlükleri de bir kedi ve bir köpek sahiplenerek etkinliğe katkı sağladılar.

Etkinliğin sonunda köpek eğitmeni Ersin Caner, dostu köpeği "Cesi" ile bir gösteri sundu ve izleyiciler keyifli anlar yaşadı.