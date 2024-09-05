GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın birçok ilçesinde 5 Eylül 2024 günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:
Soma'da Elektrik Kesintisi
Soma ilçesinde 5 Eylül Perşembe günü bazı mahallelerde elektrik kesintisi yapılacak.
- Saat: 10:00 - 15:00
- Etkilenen Mahalleler:
- Nihat Danışman Mahallesi (Saçlı Osman Bey Sk., Lavanta Sk., Öğr. Salim Örge Sk., Çalış Sk., Anıl Sk., vb.)
- Namazgah Mahallesi (Çiçek Sk., Öğr. Kudret İstemi Sk., İlke Sk., vb.)
- İnönü Mahallesi (Sevinç Sk., Seyit Akman Sk., Teğmen Osman Şerif Aytaç Sk., vb.)
- Hamidiye Mahallesi (Öğr. Fikri Şengün Sk., Özdemirler Cd., Zeliha Sk., vb.)
- Atatürk Mahallesi (İzgin Sk., Zümrüt Sk., Rıfat Karaca Cd., vb.)
Salihli'de Elektrik Kesintisi
Salihli ilçesinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi olacak.
- Saat: 9:00 - 13:00
- Etkilenen Mahalleler: Dombaylı Mahallesi
Yunusemre'de Elektrik Kesintisi
Yunusemre ilçesinin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacak.
- Saat: 9:00 - 15:00
- Etkilenen Mahalleler:
- Laleli Mahallesi (5206 Sk., 5202 Sk., Nusret Köklü Cd., Dr. Cemil Şener Cd., vb.)
- Evrenos Mahallesi (Evrenos Sk., F. Çakmak Cd., Manisa Cd.)
Gördes'te Elektrik Kesintisi
Gördes ilçesinin çeşitli mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.
- Saat: 9:00 - 15:00
- Etkilenen Mahalleler:
- Hüseyni Baba Mahallesi (Nakıpağa, Bayat Alanı, Lale, vb.)
- Kılcanlar Mahallesi (Dedeler, Atatürk, Kürekçi)
- Tüpüler Mahallesi (Kepez, Tüpüler)
- Pınarbaşı Mahallesi
Turgutlu'da Elektrik Kesintisi
Turgutlu ilçesinin bazı mahallelerinde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.
- Saat: 9:00 - 15:00
- Etkilenen Mahalleler:
- Selvilitepe Mahallesi (109/1 Sk., 107 Sk., Sanayi Cd., vb.)
- Yıldırım Mahallesi (Gar Sk., Hatip Sk., Kemer Sk.)
- Altay Mahallesi (Atatürk Bulvarı)
- Ergenekon Mahallesi (Özkök Sk., Batuhan Özgü Sk.)
Manisa’da planlanan bu kesintiler nedeniyle vatandaşların tedbirli olması ve elektrikli cihazlarını kontrollü kullanmaları önem arz ediyor.