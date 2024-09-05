GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın birçok ilçesinde 5 Eylül 2024 günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:

Soma'da Elektrik Kesintisi

Soma ilçesinde 5 Eylül Perşembe günü bazı mahallelerde elektrik kesintisi yapılacak.

  • Saat: 10:00 - 15:00
  • Etkilenen Mahalleler:
    • Nihat Danışman Mahallesi (Saçlı Osman Bey Sk., Lavanta Sk., Öğr. Salim Örge Sk., Çalış Sk., Anıl Sk., vb.)
    • Namazgah Mahallesi (Çiçek Sk., Öğr. Kudret İstemi Sk., İlke Sk., vb.)
    • İnönü Mahallesi (Sevinç Sk., Seyit Akman Sk., Teğmen Osman Şerif Aytaç Sk., vb.)
    • Hamidiye Mahallesi (Öğr. Fikri Şengün Sk., Özdemirler Cd., Zeliha Sk., vb.)
    • Atatürk Mahallesi (İzgin Sk., Zümrüt Sk., Rıfat Karaca Cd., vb.)

Salihli'de Elektrik Kesintisi

Salihli ilçesinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi olacak.

  • Saat: 9:00 - 13:00
  • Etkilenen Mahalleler: Dombaylı Mahallesi

Yunusemre'de Elektrik Kesintisi

Yunusemre ilçesinin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

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  • Saat: 9:00 - 15:00
  • Etkilenen Mahalleler:
    • Laleli Mahallesi (5206 Sk., 5202 Sk., Nusret Köklü Cd., Dr. Cemil Şener Cd., vb.)
    • Evrenos Mahallesi (Evrenos Sk., F. Çakmak Cd., Manisa Cd.)

Gördes'te Elektrik Kesintisi

Gördes ilçesinin çeşitli mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

  • Saat: 9:00 - 15:00
  • Etkilenen Mahalleler:
    • Hüseyni Baba Mahallesi (Nakıpağa, Bayat Alanı, Lale, vb.)
    • Kılcanlar Mahallesi (Dedeler, Atatürk, Kürekçi)
    • Tüpüler Mahallesi (Kepez, Tüpüler)
    • Pınarbaşı Mahallesi

Turgutlu'da Elektrik Kesintisi

Turgutlu ilçesinin bazı mahallelerinde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

  • Saat: 9:00 - 15:00
  • Etkilenen Mahalleler:
    • Selvilitepe Mahallesi (109/1 Sk., 107 Sk., Sanayi Cd., vb.)
    • Yıldırım Mahallesi (Gar Sk., Hatip Sk., Kemer Sk.)
    • Altay Mahallesi (Atatürk Bulvarı)
    • Ergenekon Mahallesi (Özkök Sk., Batuhan Özgü Sk.)

Manisa’da planlanan bu kesintiler nedeniyle vatandaşların tedbirli olması ve elektrikli cihazlarını kontrollü kullanmaları önem arz ediyor.

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Editör: Mehrican Candemir