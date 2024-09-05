GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın birçok ilçesinde 5 Eylül 2024 günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:

Soma ilçesinde 5 Eylül Perşembe günü bazı mahallelerde elektrik kesintisi yapılacak.

Saat: 10:00 - 15:00

10:00 - 15:00 Etkilenen Mahalleler: Nihat Danışman Mahallesi (Saçlı Osman Bey Sk., Lavanta Sk., Öğr. Salim Örge Sk., Çalış Sk., Anıl Sk., vb.) Namazgah Mahallesi (Çiçek Sk., Öğr. Kudret İstemi Sk., İlke Sk., vb.) İnönü Mahallesi (Sevinç Sk., Seyit Akman Sk., Teğmen Osman Şerif Aytaç Sk., vb.) Hamidiye Mahallesi (Öğr. Fikri Şengün Sk., Özdemirler Cd., Zeliha Sk., vb.) Atatürk Mahallesi (İzgin Sk., Zümrüt Sk., Rıfat Karaca Cd., vb.)



Salihli'de Elektrik Kesintisi

Salihli ilçesinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi olacak.

Saat: 9:00 - 13:00

9:00 - 13:00 Etkilenen Mahalleler: Dombaylı Mahallesi

Yunusemre'de Elektrik Kesintisi

Yunusemre ilçesinin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Saat: 9:00 - 15:00

9:00 - 15:00 Etkilenen Mahalleler: Laleli Mahallesi (5206 Sk., 5202 Sk., Nusret Köklü Cd., Dr. Cemil Şener Cd., vb.) Evrenos Mahallesi (Evrenos Sk., F. Çakmak Cd., Manisa Cd.)



Gördes'te Elektrik Kesintisi

Gördes ilçesinin çeşitli mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Saat: 9:00 - 15:00

9:00 - 15:00 Etkilenen Mahalleler: Hüseyni Baba Mahallesi (Nakıpağa, Bayat Alanı, Lale, vb.) Kılcanlar Mahallesi (Dedeler, Atatürk, Kürekçi) Tüpüler Mahallesi (Kepez, Tüpüler) Pınarbaşı Mahallesi



Turgutlu'da Elektrik Kesintisi

Turgutlu ilçesinin bazı mahallelerinde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Saat: 9:00 - 15:00

9:00 - 15:00 Etkilenen Mahalleler: Selvilitepe Mahallesi (109/1 Sk., 107 Sk., Sanayi Cd., vb.) Yıldırım Mahallesi (Gar Sk., Hatip Sk., Kemer Sk.) Altay Mahallesi (Atatürk Bulvarı) Ergenekon Mahallesi (Özkök Sk., Batuhan Özgü Sk.)



Manisa’da planlanan bu kesintiler nedeniyle vatandaşların tedbirli olması ve elektrikli cihazlarını kontrollü kullanmaları önem arz ediyor.

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