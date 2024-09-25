Foça’nın Gerenköy Mahallesi’nde düzenlenen Geleneksel Kavun Hasat Şenliği, Foça Kaymakamı Mehmet Türköz ve birçok davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Şenlik, bölgedeki üreticilere destek sağlayarak yerel tarımı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Tarıma Verilen Destek Vurgulandı

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, şenlikte yaptığı konuşmada, bölgedeki tarımsal üretimin önemine dikkat çekti. Türköz, "Foça sadece turizmiyle değil, tarımsal üretimiyle de önemli bir merkezdir. Yerel üreticilerimizin emekleriyle yetişen kavunlar, sadece ilçemize değil tüm ülkeye katkı sağlıyor. Bu şenlik, tarımın sürdürülebilirliği için bir motivasyon kaynağıdır," ifadelerini kullandı.

Bölge Çiftçilerine Moral Oldu

Şenlik boyunca, bölgedeki üreticiler yıl boyunca emek verdikleri kavunları hasat etmenin mutluluğunu yaşadı. Yerel üreticilerin tarımsal faaliyetlerini teşvik eden etkinlikler de düzenlendi. Katılımcılar tarım hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, yerel ürünlerin değerini bir kez daha gözler önüne serdi.