Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul için yeni bir kritik açıklama geldi. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yarın akşam etkisini gösterecek şiddetli sağanak yağış için “risk çok yüksek” uyarısında bulundu.

Yarın akşam şiddetli sağanak geliyor

İstanbul güne gri bir hava ile başlarken, meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Şen, cuma akşamı kentte etkili olacak şiddetli yağışın su baskınlarına neden olabileceğini söyledi.

“Cuma akşamı İstanbul'da şiddetli yağış var. Su baskınları yapabilir. Risk yüksek. Afete dönüştürmemek hem sizlerin hem yerel yönetimlerin elinde. Sıcaklık yüksek, 24–25 derece civarında” ifadelerini kullandı.

Beş il için de uyarı: İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Bursa

Orhan Şen, 28 Ekim Salı günü için Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde de kuvvetli yağış beklendiğini belirtti.

Uzman isim şu ifadeleri kullandı:

“28 Ekim'de Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de şiddetli yağış su baskını ve dere taşkını yapabilir. İzmir, İstanbul, Aydın, Muğla ve Antalya dikkatli olmalı. Cumhuriyet Bayramı tatilinde Ege’ye gidecekler önlem alsın.”

Sıcaklıklar 29 Ekim’de 9 derece düşecek

Şen, İstanbul’da sıcaklığın cuma günü 24 derece civarında olacağını, 29 Ekim’de ise 8–9 derece birden düşeceğini ifade etti. Uzmanlar, özellikle bayram tatili boyunca yola çıkacak vatandaşların hava durumunu yakından takip etmesini öneriyor.