Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, babası kalp krizi geçiren Lucas Torreira’ya izin verildiğini açıkladı. Oyuncu, 23 Ekim Perşembe günü Uruguay’a dönecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, Torreira’nın babasının sağlık durumu nedeniyle izin aldığını duyurdu. Buruk, “Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum” dedi.

Buruk, Torreira’nın fedakârlığını vurgulayarak, “Lucas Torreira’nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Teknik direktör, oyuncuların gösterdiği adanmışlıktan gurur duyduğunu belirterek, “Takımı ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini biliyoruz. Her şeye rağmen bu maçta oynamak istediğini konuşmalıyız. Bu birçok futbolcu için geçerli” dedi.