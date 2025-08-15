Türkiye, yaz sıcaklarının etkisiyle art arda çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kocaeli, Bursa, Karaman, Muğla ve Bartın’da farklı noktalarda çıkan yangınlara ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler bazı bölgelerde köyleri tehdit ederken, vatandaşların panik anları kameralara yansıdı.

Kocaeli – Karamürsel: Alevler Köye Ulaştı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı Suludere köyü yakınlarında öğle saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen alevler Akçat köyüne ulaştı. Bir evin alevler içinde kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü kaydeden vatandaşların, “Kaç, artık hiçbir şey yapamayız” sözleri yürek burktu. Yoğun duman tabakası Bursa kent merkezine kadar ulaştı ve şehrin birçok noktasından görüldü.

Bursa – İznik: Zengin Bitki Örtüsü Tehlike Altında

İznik ilçesi Bayındır Mahallesi yakınlarında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Ormanlık alandaki zengin bitki örtüsü nedeniyle ekosistemin büyük zarar görebileceği belirtiliyor. Ekipler, havadan helikopter desteği ve karadan yoğun çabalarla yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına almaya çalışıyor.

Karaman – Ermenek: Helikopter Desteği İstendi

Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya köyü Yaylacık mevkisinde çıkan yangın, arazi şartlarının zorluğu nedeniyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, Orman Genel Müdürlüğü’nden 4 helikopter desteği de talep edildi. Köylüler, ekiplerle birlikte yangına müdahale ediyor.

Muğla – Fethiye: Katrancı Koyu Tehlikede

Turizm cenneti Fethiye’nin Katrancı Koyu yakınlarında saat 15.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle genişledi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan yoğun müdahalede bulunuyor. Yangının büyümesi durumunda koy çevresindeki turistik tesislerin zarar görmesinden endişe ediliyor.

Bartın – Amasra: Yangınlar Arka Arkaya Çıktı

Bartın’ın Amasra ilçesi Ahatlar köyü mevkisinde başlayan yangın henüz söndürülmeden, kısa süre sonra il merkezine bağlı Ağdacı Mahallesi’nde yeni bir yangın çıktı. Bartın Üniversitesi yerleşkesi yakınında çıkan yangın evlere kadar sıçrama tehlikesi yarattı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı ancak Amasra’daki yangına müdahale sürüyor.

Türkiye Alarmda

Birçok ilde aynı gün çıkan yangınlar nedeniyle ekipler seferber oldu. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleye rağmen sıcak hava ve rüzgar yangınların kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. Yetkililer vatandaşları yangın bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyarırken, zarar gören alanlarda ilerleyen günlerde hasar tespit çalışmaları yapılacak.