AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Yenipazar, Söke ve Sultanhisar belediye başkanlarının AK Parti’ye katılmasının ardından yaptığı açıklamada, “Güzel Aydın’ımızın değerli Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti ailemize katılmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Erdem, “Birlikten güç doğar” inancıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, AK Parti’nin 14 Ağustos 2001’de “Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyerek çıktığı yolda millet iradesini esas aldığını ve vesayet zincirlerini kırdığını belirtti.

“Özlem Hanım’ın Tecrübesi Aydın’a Değer Katacak”

Belediyeciliğin AK Parti’nin en güçlü alanlarından biri olduğunu hatırlatan Erdem, “İstanbul’da başlayan hizmet ve gönül belediyeciliği anlayışımız, bugün ülkemizin dört bir yanında millet odaklı hizmetin markası olmuştur. Özlem Hanım’ın tecrübesi ve halkla kurduğu güçlü bağ, AK Parti’nin vizyonu ve istikrarıyla birleştiğinde Aydın’ımıza değer katacaktır” dedi.

“Kapımız Hizmet Etmek İsteyen Herkese Açık”

Yenipazar, Söke ve Sultanhisar belediye başkanlarının da AK Parti’ye katılmasıyla Aydın’da birlik ve beraberlik duygusunun güçlendiğini ifade eden Erdem, “Bu kapı, ülkemize ve medeniyetimize hizmet etmek isteyen herkese açıktır. 24 yıldır Aydın için çalışan bizler, yeni sinerji ile daha güçlü adımlar atacağız” diye konuştu.

“Aydın İçin Yeni Bir Sayfa Açıyoruz”

Erdem, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” ilkesiyle yola devam ettiklerini belirterek, “Bu sayfada ayrılık yok, birlik var. Ötekileştirme yok, kucaklaşma var. Dar hesaplar yok, büyük Türkiye ideali var” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını, “Hoş geldiniz Özlem Hanım, hoş geldiniz Yenipazar, Söke ve Sultanhisar belediye başkanlarımız… Yolumuz bir, gönlümüz bir, davamız bir olsun” sözleriyle tamamladı.