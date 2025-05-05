Gram altın 4136 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 6758 TL'ye kadar çıktı.

Denizli kuyumcularında gram altın 4136 TL

Kapalıçarşı verilerine dayalı olarak Denizli kuyumcularında işlem gören altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın (24 ayar): 4136,38 TL

22 ayar bilezik: 3933,09 TL

Çeyrek altın (2025): 6758 TL

Çeyrek altın (eski): 6748 TL

Yarım ziynet altın: 13.497 TL

Tam ziynet altın: 26.869 TL

Gremse ziynet altın: 67.276 TL

Ata altın (Cumhuriyet): 27.591 TL

Ata 5'li: 137.595 TL

Bu fiyatlar, kuyumcularda önerilen satış ve alış seviyeleri olup, anlık piyasa değişimlerine göre güncellenebilmektedir.

Serbest piyasada çeyrek altın 6756 TL

Denizli serbest piyasasında ise fiyatlar şu seviyelerde:

Gram altın (24 ayar): 4051,41 TL

22 ayar bilezik: 3712,09 TL

Çeyrek altın (2025): 6756,65 TL

Çeyrek altın (eski): 6751,65 TL

Yarım ziynet altın: 13.104 TL

Tam ziynet altın: 26.208 TL

Gremse ziynet altın: 67.587 TL

Beşlik ziynet altın: 134.298 TL

Çeyrek Ata Lira: 6827,58 TL

Yarım Cumhuriyet Altını: 13.533 TL

Ata Lira: 26.887 TL

Yatırımcılar gözünü döviz ve ons altına çevirdi

Altın fiyatlarındaki dalgalanmada dolar/TL kuru ve ons altın değerleri de belirleyici oluyor. 5 Mayıs itibarıyla dolar 38,588 TL, euro 43,679 TL, ons altın ise 3260 dolar civarında işlem görüyor.