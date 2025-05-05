İzmir'de 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 19.315 sürücüye ceza yazıldı. En fazla ihlal hızdan geldi.

İzmir'de bir haftada en fazla ceza hız ihlalinden kesildi

İzmir il genelinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapılan denetimlerde en çok ceza hız ihlaline kesildi. 4.615 sürücü hız sınırını aşarken, bu oran tüm cezaların önemli bir kısmını oluşturdu.

Kırmızı ışık ve emniyet kemeri ihlali de ceza yazdırdı

Kırmızı ışık ihlali nedeniyle 1.006, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2.437 sürücüye para cezası uygulandı. Ayrıca 330 kişi alkollü araç kullanırken yakalandı.

Koruma başlığı ve cep telefonu kullanımından 2923 kişiye ceza yazıldı

Motosiklet sürücüleri arasında koruma başlığı (kask) kullanmayan 1.695 kişiye ceza kesildi. Seyir halindeyken cep telefonu kullanan 1.228 sürücüye de işlem yapıldı.

Toplamda farklı trafik kuralı ihlalleri kapsamında 8.004 tutanak daha düzenlendi. Böylece İzmir'de bir haftada toplam 19.315 trafik cezası kayıt altına alındı.

İhlal Türü Ceza Sayısı Hız ihlali 4.615 Emniyet kemeri takmamak 2.437 Seyir halinde cep telefonu 1.228 Kırmızı ışık ihlali 1.006 Alkollü araç kullanmak 330 Koruma başlığı (kask) kullanmamak 1.695 Diğer ihlaller 8.004 Toplam 19.315