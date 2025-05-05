İzmir'de 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 19.315 sürücüye ceza yazıldı. En fazla ihlal hızdan geldi.

İzmir'de bir haftada en fazla ceza hız ihlalinden kesildi

İzmir il genelinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapılan denetimlerde en çok ceza hız ihlaline kesildi. 4.615 sürücü hız sınırını aşarken, bu oran tüm cezaların önemli bir kısmını oluşturdu.

Kırmızı ışık ve emniyet kemeri ihlali de ceza yazdırdı

Kırmızı ışık ihlali nedeniyle 1.006, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2.437 sürücüye para cezası uygulandı. Ayrıca 330 kişi alkollü araç kullanırken yakalandı.

trafik-denetim-sonuclari

İzmir'de polisten kaçarken yüksekten düşen zehir taciri yakalandı! İzmir'de polisten kaçarken yüksekten düşen zehir taciri yakalandı!

Koruma başlığı ve cep telefonu kullanımından 2923 kişiye ceza yazıldı

Motosiklet sürücüleri arasında koruma başlığı (kask) kullanmayan 1.695 kişiye ceza kesildi. Seyir halindeyken cep telefonu kullanan 1.228 sürücüye de işlem yapıldı.

Toplamda farklı trafik kuralı ihlalleri kapsamında 8.004 tutanak daha düzenlendi. Böylece İzmir'de bir haftada toplam 19.315 trafik cezası kayıt altına alındı.

İhlal Türü Ceza Sayısı
Hız ihlali 4.615
Emniyet kemeri takmamak 2.437
Seyir halinde cep telefonu 1.228
Kırmızı ışık ihlali 1.006
Alkollü araç kullanmak 330
Koruma başlığı (kask) kullanmamak 1.695
Diğer ihlaller 8.004
Toplam 19.315

Kaynak: HABER MERKEZİ